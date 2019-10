Ascolti Tv: Lode a Lorella Cuccarini, le colleghe la criticano, lei vola alto

Lorella Cuccarini, attualmente al timone assieme ad Alberto Matano de La Vita in Diretta in onda nel pomeriggio di Rai1, è uno dei personaggi più popolari della televisione italiana, della quale ha contribuito a scrivere la Storia sia in forza all'azienda del Servizio Pubblico sia a Mediaset. Da anni sulla breccia, Lorella si è anche dimostrata con il passare del tempo sempre più proclive a rilasciare dichiarazioni "scomode", per nulla timorosa di schierarsi nettamente (anche dal punto di vista politico).

A Lorella non sono state perdonate certe dichiarazioni che hanno fatto insorgere la comunità LGBT (la quale rappresentava un tempo lo zoccolo duro del suo pubblico), né in tempi più recenti la sua presa di posizione a favore del "sovranismo" e delle politiche di Matteo Salvini.

Esternazioni condivisibili o meno, Lorella è finita nel mirino di diverse sue colleghe. Prima fra tutte, Heather Parisi che, sui social network, l'attacca spessissimo, e ultimamente di Raffaella Carrà che, non chiamandola direttamente in causa, ha criticato La Vita in Diretta in occasione della conferenza stampa di A Raccontare Comincia Tu.

Malgrado gli attacchi più o meno espliciti o le frecciate più o meno velate che riceve, e nonostante - come abbiamo scritto sopra - non abbia alcuna remora a esprimere la sua opinione per quanto poco politicamente corretta essa sia, Lorella non replica mai alle sue colleghe, né è mai la prima ad attaccarle. Incassa l'offesa, va avanti e vola alto, come la Notte nella sua canzone cult. Una linea di condotta del tutto professionale e non così diffusa, che ci sentiamo di lodare. Lorella Cuccarini esempio di maturità, insomma, nonché testimonial ideale della Tv Pubblica.