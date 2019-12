Ascolti Tv, Mara Venier supera (fiaccamente) Al Bano e Romina in replica

Gli ascolti Tv e i dati Auditel, in prima serata, vedono su Rai1 La Porta dei Sogni condotto da Mara Venier ha conquistato 2.622.000 spettatori (14.3% di share), battendo su Canale 5 la replica di 55 Passi nel Sole con Al Bano e Romina e i suoi 2.102.000 spettatori (11.4%). Su Rai2 NCIS ha interessato 1.507.000 spettatori (6.7%) e Instinct è stato seguito da 1.030.000 spettatori (5.5%). Su Italia 1 Daddy’s Home 2 ha totalizzato 1.343.000 spettatori (6.3%).

Su Rai3 In Arte Gianna Nannini con Pino Strabioli ha raccolto davanti al video 1.025.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 La Giustizia di una Madre convince 1.013.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Assassinio sul Treno ha coinvolto 584.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Un Natale Inaspettato ha raccolto 520.000 spettatori (2.4%) e sul Nove Frozen Planet 419.000 spettatori e il 2.2% di share.

Da segnalare, nella fascia mattutina, Monica Setta e Tiberio Timperi con il loro UnoMattina in Famiglia su Rai1 spopolare con 620.000 spettatori e il 17.3% nella prima parte, 1.481.000 (23.2%) nella seconda e 1.374.000 (20.1%) nella terza. Mentre in seconda serata su Rai1, ottimo riscontro per Le Stelle di Capri, Hollywood condotto da Pascal Vicedomini che ha totalizzato 609.000 spettatori con il 7.3% di share.