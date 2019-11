Ascolti Tv: mercoledì da leoni per Rai3, di nuovo seconda rete in prime time

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 20 novembre 2019, in prima serata, vedono nuovamente Rai3 spopolare con Chi l'ha Visto? di Federica Sciarelli che si piazza ancora una volta al secondo posto dei programmi più visti in prime time con 2.477.000 spettatori con l’11.8%, risultato per giunta migliore della settimana scorsa.

La rete diretta da Stefano Coletta ieri sera è stata seconda solo a Rai1 e ha lasciato nella polvere tutti gli altri canali, fra cui l'Ammiraglia Mediaset, classificandosi al terzo posto delle più viste in tutta la giornata grazie a successi quali, solo per fare qualche esempio, Agorà la mattina, That's Amore in access prime time, e soprattutto Geo il pomeriggio, che ormai batte costantemente La Vita in Diretta in onda su Rai1.

Ennesimo successo, dunque, per una gestione intelligente che sa coniugare cum grano salis servizio pubblico e intrattenimento, tradizione e innovazione, senza paura di sperimentare nuovi orizzonti ma con un costante rispetto del pubblico e dell'azienda.