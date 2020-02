Ascolti Tv: Michele Guardì, re dell'Auditel, è il vero trionfatore di Sanremo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del Festival di Sanremo 2020 hanno visto la kermesse canora portare risultati stratosferici in termini di riscontro di pubblico televisivo a Rai1.

Ma l'Ammiraglia Rai vanta un pilota di Formula 1 che, da anni e anni, è garanzia di gradimento da parte del pubblico, fino a raggiungere - nella domenica post-sanremese - picchi incontrastati.

Parliamo di Michele Guardì che, con il suo UnoMattina in Famiglia, in onda domenica mattina subito dopo la finale di Sanremo ha toccato il 36.7% di share, pareggiando con l'anno precedente nel quale il contenitore del dì di festa aveva raggiunto il 37.1%.

Il bolide di Guardì - con ai box la squadra capeggiata dal capace capoautore Giovanni Taglialavoro - è così ben rodato, oliato e potente da portare in pole position qualunque conduttore ne prenda le redini, lanciandolo a velocità supersonica verso la vittoria.

E il Michele nazionale sta per conoscere un'altra grande vittoria: il suo Mezzogiorno in Famiglia, ingiustamente eliminato dai palinsesti domenicali della seconda rete, tornerà in onda dalla prossima stagione autunnale.

Dimenticatevi Lewis Hamilton: il vero pilota delle meraviglie è Michele Guardì.