Ascolti Tv: Milly Carlucci e Teresa De Santis negli Usa per un nuovo format

Nei giorni della crisi di governo ci si è spesso riferiti alla direttrice di Rai1 Teresa De Santis, sottolineando il fatto che, dagli Usa dove si trovava in vacanza, continuava ad amministrare la rete a distanza.

La sua non era una vera propria vacanza, in realtà, perché - assieme alla sua compagna di viaggio Milly Carlucci - era in "missione" per studiare la qualità e le potenzialità di un nuovo format televisivo - The Masked Singer.

Tradotto letteralmente "il cantante mascherato", è un format di derivazione sudcoreana esportato con successo negli Stati Uniti, ed è una sorta di X-Factor che incontra Tale e Quale Show che incontra Il Grande Bluff. Si tratta infatti di una gara canora come X-Factor, tra celebrità come Tale e Quale, ma queste ultime mascherate e quindi irriconoscibili (Il Grande Bluff), giudicate da un panel di esperti che deve valutarne le doti canore e l'interpretazione per passare il turno o finire a rischio di eliminazione. Se eliminato, il cantante mascherato deve scoprirsi obbligatoriamente il volto prima di lasciare il programma, rivelando la propria identità (che neanche il pubblico conosce). Via via, di puntata in puntata, fino alla proclamazione del vincitore.

The Masked Singer ha trovato approvazione da parte di Milly e della direttrice di Rai1? Lo sapremo nei prossimi giorni.