Ascolti Tv: Mistero Cuccarini, abbandonata dal suo agente Lucio Presta?

Mistero Lorella Cuccarini. La conduttrice de La Vita in Diretta su Rai1 a fianco del'ex mezzobusto del Tg1 Alberto Matano è protagonista di un "giallo" che ha preso vita su Twitter e riguardante un presunto suo "abbandono" da parte del suo agente Lucio Presta.

Molti sulla popolare piattaforma social (in primis il misterioso ma influentissimo account Two Cents Tweets) fanno infatti notare (clicca qui per leggere) che Lorella è l'unico cavallo di razza della scuderia del buon Presta a non aver ricevuto gli auspici di successo da parte di quest'ultimo. A differenza di Daniela Ferolla, Marco Liorni (entrambi per Italia Sì) e della stessa Simona Ventura (la cui appartenenza alla squadra di personaggi rappresentati dall'agente non è mai stata ufficializzata, ma alla quale gli auguri di quest'ultimo non hanno tuttavia portato gran fortuna, visto il flop de La Domenica Ventura), la povera Lorella ha iniziato la sua avventura a La Vita in Diretta senza l'in bocca al lupo del più potente degli agenti televisivi.

In compenso, egli ha polemizzato con Beppe Convertini per aver omesso varie volte di citare il nome della garbatissima Ingrid Muccitelli, sua collega a Linea Verde, rimproverandogli una certa mancanza di stile, e ha commentato velenosamente fra le righe la falsa partenza di Live - Non è la D'Urso, che ieri è stato doppiato dalla replica del Commissario Montalbano.

Ciò detto, come mai Presta non si è esposto pubblicamente a favore del debutto di Lorella, quando invece qualche mese fa l'aveva difesa (come noi del resto) dalle accuse di "raccomandazioni" per le sue esternazioni sovraniste, ricordandone il passato glorioso in Rai e a Mediaset? Mistero.

Intanto, Lorella sta per iniziare la seconda settimana del suo programma pomeridiano sull'Ammiraglia Rai, programma del quale presto sviscereremo vizi e virtù nonché, forti di dati più esaustivi e dettagliati, anche la performance Auditel. Chissà che, a quel punto, lei e il suo collega Matano non abbiano davvero bisogno di auguri e buoni auspici.