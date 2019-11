Ascolti Tv: Pubblicità occulta? Monica Setta risponde a Michele Anzaldi

Chiamata in causa dal Segretario della Vigilanza Rai e Deputato di Italia Viva Michele Anzaldi su questioni di presunta pubblicità occulta a indumenti, gioielli e scarpe, la conduttrice di UnoMattina in Famiglia Monica Setta risponde a stretto giro sui suoi profili social all'esponente renziano: "A Michele Anzaldi che mi tiene affettuosamente sotto tiro da mesi, preoccupato, prima, che con il mio ingresso potessi far crollare Uno mattina in famiglia con ascolti bassi e poi, che facessi 'pubblicità occulta' cioè che prendessi denaro o merce in cambio di alcuni "tag" usati su fb e instagram, vorrei dire di stare totalmente sereno".

La Setta precisa: "Uno Mattina in famiglia anche ieri ha macinato ascolti molto alti oltre il 24 per cento e tutte le cose da me indossate si devono ai costumi Rai e sono procurate dalla ottima costumista Cinzia Schiavoni che infatti io ringrazio in ogni post. In ogni caso, siccome Anzaldi è sempre il mio faro in fatto di cose Rai, dal momento che non ho esigenza di ringraziare personalmente, i tag sono azzerati".