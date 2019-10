Ascolti tv, Monica Setta e Tiberio Timperi volano al 23%

Setta-Timperi: la coppia vola verso il 23 per cento. È stato il programma più visto del day time. Ieri, Michele Guardí ha fatto ancora colpo con il suo programma di punta della mattina del week end di Rai 1. Uno mattina in famiglia condotto dal veterano Tiberio Timperi (23 edizioni all'attivo) e dalla giornalista Monica Setta, New entry nella trasmissione ma forte in passato dei successi del day time di Rai 2, hanno portato a casa il 22.16 per cento di share. Il team di Guardí - squadra compatta dove onori e oneri sono ugualmente divisi tra il regista autore, i conduttori ed il gruppo autoriale o i collaboratori - ha messo quest'anno le ali ad un format longevo e molto amato in viaggio adesso verso il prossimo traguardo del 23 per cento.

E sono numeri di ascolti a 2 cifre assai importanti per la Rai di Fabrizio Salini e la Rai 1 di Teresa de Santis, alle prese negli ultimi tempi, con molti successi (vedi alla voce Alberto Angela che batte in prime time Maria de Filippi su canale 5) ma anche con alcune criticità proprio del day time feriale. Il mix giusto di Uno mattina in famiglia dato dall'esatta divisione tra informazione e intrattenimento, l'affezione dei telespettatori al fascino e alla competenza di Timperi ma anche alla professionalità e alla calda empatia di Monica Setta (molto apprezzata sui social in questa veste più "morbida" e accogliente) ha prodotto questo risultato che fa bene a tutti. Alla rete ammiraglia e alla stessa azienda Rai. Risultato che dimostra una sola cosa: quando si lavora in gruppo e con armonia, con contenuti rigorosi e con empatia, si va lontano.