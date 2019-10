Ascolti Tv: Montalbano più visto di Temptation, D'Urso umilia Cuccarini-Matano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 30 settembre 2019, in prima serata, vedono un testa a testa quanto a share fra la replica de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti su Rai1 e Temptation Island Vip condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. La puntata intitolata La Vampa d’Agosto in replica ha conquistato 4.590.000 spettatori (20.4% di share), mentre su Canale 5 la quarta puntata del docu-reality di Canale 5 ha radunato 3.326.000 spettatori (20.2%), una percentuale ottenuta in gran parte in tarda serata dopo la conclusione della fiction dell'Ammiraglia Rai.

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino ha convinto 1.564.000 spettatori con il 7.8% di share, battendo su Italia 1 Rambo 2 – La Vendetta e i suoi 1.385.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Presa Diretta condotto da Riccardo Iacona ha totalizzato 1.047.000 spettatori pari al 5.1%, aggiudicandosi un testa a testa con Rete4 e Quarta Repubblica di Nicola Porro con i suoi 1.031.000 spettatori (5.3%).

In access prime time, I Soliti Ignoti - Il Ritorno condotto da Amadeus conquista 5.043.000 spettatori con il 19.8%, superando su Canale 5 la Striscia la Notizia di Ezio Greggio e Michelle Hunziker con 4.775.000 spettatori e il 18.7%.

Nel preserale, Flavio Insinna con L'Eredità su Rai1 supera Gerry Scotti su Canale 5 con Caduta Libera. Il game show Rai raduna con La Sfida dei Sette 2.712.000 spettatori (20.3%) mentre con L’Eredità 4.284.000 spettatori (23.4%), quello in onda su Canale 5 con Inizia la Sfida convince 2.159.000 spettatori (17.2%) mentre con Caduta Libera totalizza 3.573.000 spettatori (20.2%). Flop ennesimo di Nella Mia Cucina di Carlo Cracco, che si ferma al 354.000 spettatori (2.5%) e ancor peggio va alla coppia Elenoire Casalegno-Giovanni Ciacci su Tv8 con la prima puntata di Vite da Copertina che non supera i 143.000 spettatori con l’1.1%.

Se Elisa Isoardi con La Prova del Cuoco a mezzogiorno è costretta ad accontentarsi di 1.343.000 spettatori con il 12.3% di share, continua il flop del pomeriggio di Rai1: Vieni da me condotto da Caterina Balivo non va oltre 1.548.000 spettatori con il 12,2% di share, mentre La Vita in Diretta si ferma a 1.124.000 (11,4%) nella presentazione e nel programma vero e proprio non supera i 1.338.000 individui all'ascolto con il 13,7%. Ne profitta Barbara D'Urso con Pomeriggio Cinque che nella prima parte conquista 1.676.000 spettatori con il 18,5% di share e nella seconda 1.847.000 con il 18,3%.