Ascolti Tv, Crisi: nel daytime Rai1 Roberto Poletti è l'unico a fare audience

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del nuovo daytime di Rai1, con l'infornata di nuovi conduttori voluti dalla gestione M5s-Lega dell'Ammiraglia del Servizio Pubblico, consolidano una realtà inconfutabile.

In questo agosto caratterizzato dalla crisi di Governo più bizzarra della storia della politica italiana, l'unico nuovo acquisto a fare realmente audience è lui, Roberto Poletti, il tanto bistrattato "biografo" di Matteo Salvini.

Basta infatti confrontare i risultati di questo mese con quelli dell'agosto 2018 per vedere che UnoMattina, condotto da Poletti assieme a Valentina Bisti, non fa assolutamente rimpiangere gli ascolti della gestione dell'anno scorso, quando la giornalista era affiancata da Massimiliano Ossini.

Peggio va senz'altro a Monica Marangoni, il cui Tutto chiaro resta al di sotto dei risultati di Quelle Brave Ragazze, così come a Pierluigi Diaco con il suo Io e Te, che - malgrado alcuni sprazzi di vitalità - si assesta a una media poco superiore all'11% di share. Non parliamo poi di Estate in Diretta condotto da Beppe Convertini e Lisa Marzoli, i più martoriati dalla crisi di Governo, anche per via della quasi giornaliera e agguerrita controprogrammazione di La7 e della Maratona Mentana, che ieri - 27 agosto 2019 - li ha fatti precipitare all'11-12%.

Per un peculiare scherzo del destino, insomma, il personaggio più attaccato, tartassato, boicottato di tutti, ovvero Roberto Poletti, è l'unico che all'Ammiraglia Rai sta garantendo ascolti dignitosi e perfettamente in linea con quelli dell'anno precedente. Un successo, il suo, che non è stato in fondo intaccato né scalfito dalle attuali difficoltà del suo leader politico di riferimento, ovvero Matteo Salvini, e quindi a tutti gli effetti di buon auspicio per la prossima stagione, che vedrà Poletti riconfermato alla guida di UnoMattina.