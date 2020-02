Ascolti Tv: Nella casa del Grande Fratello Vip approda una transessuale

Il GRANDE FRATELLO VIP ACCOGLIE IN CASA EVA ROBIN'S, LA TRANSESSUALE ITALIANA PIU' BELLA DI SEMPRE

Il Grande Fratello Vip 4, nella sua prima serata del lunedì che è la più seguita della settimana, sta per accogliere in casa un seducente personaggio che ha infuocato i sogni proibiti dei maschi italiani. Parliamo di Eva Robin's, al secolo Roberto Maurizio Coatti, la transessuale italiana più bella di sempre, che entrerà nella casa Vip più spiata d'Italia per rincontrare un suo vecchio amore, alias Antonio Zequila.

Qualcuno vocifera che, a sorpresa, Eva potrebbe anche restare fissa nella casa, togliendo visibilità alle conquiline e turbando i coinquilini, in primis il bell'Antonio che pare non averla mai dimenticata. In ogni caso con Eva, nella puntata del GF Vip 4 di questa sera, si preannunciano scintille e potenziali ascolti record.