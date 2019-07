Ascolti tv, Piersilvio Berlusconi: "Sogno Fiorello. Champions su Canale 5 e.."

Di Giordano Brega

"Live non è la D'Urso che ha ottenuto risultati eccezionali perchè ha vinto una sfida di fare un programma di parola in prime time che ha come contenuto storie e ospiti assolutamente 'normali' come quelli del quotidiano è riconfermato. Il mercoledi ci sarà la Champions League quindi è molto difficile che vada in quella collocazione perchè dovrebbe 'saltabeccare'. Stiamo cercando la giornata giusta. Ad oggi, ma non è definitivo, la giornata più probabile è la domenica sera". Lo spiega Piersilvio Berlusconi ai microfoni di Affaritaliani.it.

Mediaset svela i suoi palinsesti in vista dell'autunno 2019. Una grande novità del palinsesto sarà Amici Vip. Quando partirà e chi sarà il conduttore? "Dovrebbe partire la terza settimana di settembre. È un lavoro molto intenso che devono fare perchè il progetto è stato presentato e l'ok è stato dato da pochissimo tempo. Ma noi ne abbiamo bisogno a settembre, quindi speriamo che ci sia entro l'ultima di settembre. Il progetto è in fase di studio totale. Quindi non posso dirvi un granchè. Ho parlato con Maria De Filippi più volte, che ci sta lavorando, con una capacità di lavoro unica. Sulla condizione ci stiamo orientando. Diciamo che di possibilità in Mediaset per fortuna, soprattutto in ambito di squadra femminile, ne abbiamo tante. Quindi capiremo qual è la più giusta legata anche a quali impegni ha, cosa sta facendo, se vuole farlo o non vuole farlo". La logica è "scegliamo la migliore e diamo un'opportunità alla migliore".

A livello di ascolti tv che missione avete per questa stagione televisiva? "La primavera ha avuto un inizio faticoso, soprattutto Canale 5, avevamo previsto una partenza lenta per questioni oggettivamente di budget e di limiti di investimento. Abbiamo pagato più di quello che abbiamo pensato. Ma Canale 5 ha fatto una ripresa impressionante. E ha recuperato e superato gli obiettivi che ci eravamo dati. Quindi chiudiamo in sostanziale pareggio con l'anno precedente, che è un grandissimo risultato. Senza la Champions. Quindi siamo soddisfatti. L'autunno è una bella sfida perchè abbiamo tanto prodotto, molte certezze, ma moltissime novità. E le novità sono belle, ma non portano sicurezza d'ascolto. Però questo fa parte del nostro mestiere ed è giusto così".

C'è un conduttore che non hai mai avuto Mediaset e vorresti avere? "La domanda è la stessa da 5-10 anni ... non è un conduttore, è uno showman. E si tratta di Fiorello. Tutta la vita Fiorello... Fiore vieni da noi. Facciamo delle cose fantastiche".

Fronte Netflix e Amazon. Niente accordi, ma qualcosa si muove... "Ad oggi ci sono delle conversazioni e c'è un buon rapporto".

Intanto Mediaset ha ripreso la Champions League. Il mercoledi sera trasmetterà un match in chiaro di una squadra italiana (Juventus, Napoli, Inter e Atalanta in corsa nella massima competizione europea)... "Siamo tornati al grande calcio dopo un anno di 'pausa', con la bellissima esperienza dei Mondiali di Russia del 2018. Il prossimo autunno Canale 5 il mercoledì trasmetterà la migliore partita in chiaro gratuitamente per tutti i telespettatori italiani".

Dalla Champions alla squadra del cuore (rossonero) di Piersilvio: il Milan ha preso Giampaolo in panchina. Una scelta che ti piace? "Non posso esprimere giudizi. Non lo conosco a sufficienza".

Felice per la promozione di Paolo Maldini all'interno della dirigenza del Milan? "Mi piace perchè rappresenta un pezzo della storia del Milan. Lasciatemelo dire, del nostro Milan. Del Milan di mio padre. Quindi è inevitabile che io lo guardi con senso di fiducia. Boban? Anche lui mi piace. È un ragazzo intelligente. Speriamo che facciano bene".

Non ti piacerebbe un giorno lontano riprendere il Milan come fece Moratti figlio dopo i successi di Moratti padre? "La vedo veramente dura. Ovviamente se ragioniamo da un punto di vista puramente sentimentale potrebbe anche... ma oggi le difficoltà, i mercati in generale, ma anche che riguardano il mondo dello sport e del calcio ... sono molto complicati. Ho già abbastanza grattacapi con Mediaset e con il nostro lavoro".