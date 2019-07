Ascolti Tv: Paperissima Sprint, perla di Canale5 che fa gola agli investitori

Arduo, se non utopico, realizzare un programma televisivo a costo zero che vada in onda per quasi trent'anni e che veda crescere inesorabilmente i suoi ascolti, spopoli nel redditizio bacino del "pubblico attivo" e faccia gola agli investitori. Ma, udite, udite, la gallina dalle uova d'oro per una Tv commerciale esiste, ed è Paperissima Sprint Estate. Il programma di Antonio Ricci è infatti in onda fin dal lontano 1990, e nell'edizione attuale sta ottenendo il risultato di ascolto più lusinghiero degli ultimi cinque anni, mandando in brodo di giuggiole Canale 5.

Chi si basasse soltanto sulle performance auditel rispetto alla concorrenza finirebbe per effettuare un'analisi parziale, poiché il vero successo di Paperissima Sprint Estate lo si riscontra sul già citato "pubblico attivo", quello che fa gola agli investitori pubblicitari e sul quale l'Ammiraglia Mediaset vive e prospera.

A sostegno di questa affermazione, leggiamo da un comunicato stampa ufficiale che "Paperissima Sprint è in crescita su tutti i target di riferimento rispetto alla scorsa stagione. Conquista 4 punti di share sugli individui (15.69% di share media), 5 punti di share sul pregiato pubblico attivo (17.97% share media), 6 punti di share sul pubblico giovane 15-34 anni (18.39% di share media) e 3 punti di share sui laureati (9,46% di share media)".

Il programma di Antonio Ricci, inoltre ha ottenuto "picchi record che sfiorano i 5 milioni di telespettatori (4.752.000), il 20.38% di share e il 22.77% di share sul pubblico attivo". Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha tenuto a ringraziare la squadra di Paperissima Sprint sottolineandone i "risultati decisivi per Canale 5 in una fascia di massima importanza per il palinsesto sia dal punto di vista editoriale che pubblicitario. Antonio Ricci, gigante della televisione ha confezionato ancora una volta un prodotto perfetto per tutta la famiglia. Grazie a lui, a tutto il suo team e al quartetto di conduttori: l’irresistibile Vittorio Brumotti, le due Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e il mitico Gabibbo".

L'idea di affiancare al convincente Brumotti e al popolarissimo Gabibbo le due veline di Striscia La Notizia si è per giunta rivelata strategicamente vincente, una sorta di "continuità" estiva con il TG satirico che, dal punto di vista del marketing, non ha spezzato la fidelizzazione con il telespettatore continuando invece ad accompagnarlo per mano nella stagione calda così come ha fatto nei mesi precedenti. A conti fatti, con immutabile successo.