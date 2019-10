Ascolti Tv Auditel: Paradiso delle Signore e D'Urso umiliano Cuccarini-Matano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 14 ottobre 2019, nella fascia pomeridiana, vedono il ritorno su Rai1 della soap Il Paradiso delle Signore, salvata in extremis dall'Ad Fabrizio Salini impedendo che la lavorazione venisse interrotta definitivamente mandando a casa maestranze e mettendo in difficoltà le loro famiglie. Il risultato di audience all'esordio della soap con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni ha giovato all'Ammiraglia che ha visto sintonizzarsi una media di 1.527.000 spettatori con il 14.2% di share, superando più o meno di ben quattro punti la presentazione de La Vita In Diretta che, fino a venerdì scorso, andava in onda in quello stesso slot e che non saliva oltre il 10%.

La coppia Cuccarini-Matano ha quindi ottenuto il 12.9% di share con 1.259.000 spettatori nella nuova presentazione in onda dalle 16.51 alle 17.05 e il 14.6% con 1.524.000 nel programma vero e proprio dalle 17.08 alle 18.40, battuto per l'ennesima volta da Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso che ieri ha conquistato il 17.4% di share con 1.695.000 spettatori, il 16.7% di share con una media di 1.836.000 individui all'ascolto nella seconda e il 14.4% di share con 1.761.000 spettatori negli ultimi sette minuti dedicati ai Social. Molto preoccupante per i buoni Lorella e Alberto la crescita esponenziale di Geo di Sveva Sagramola che, su Rai3, ieri ha raggiunto la bellezza di 1.113.000 spettatori con il 10.2% di share.