Ascolti Tv: Perché Rai1 e Lorella Cuccarini hanno sbagliato con Grand Tour

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del programma Grand Tour in onda su Rai1 in prima serata e condotto da Lorella Cuccarini sono decisamente deludenti, inutile girarci attorno. La prima puntata trasmessa lo scorso venerdì 2 agosto ha raggiunto il 12.4% di share soccombendo al meglio di La sai l'ultima? su Canale 5, per poi crollare al 9.2% nel secondo appuntamento (eccezionalmente in onda martedì 13) in una serata praticamente priva di controprogrammazione, battuto da una sconosciuta miniserie austriaca.

Un flop che getta un'ombra cupa sul ritorno di Lorella Cuccarini in Rai, già accompagnato dalle polemiche relative al suo "coming out" sovranista e salviniano che da tempo tiene banco sui giornali e sui social network. Quella che un tempo era "la più amata dagli italiani", a giudicare dai risultati di Grand Tour, sembrerebbe piuttosto in ribasso nelle quotazioni, e tutto ciò non appare di buon auspicio per la prossima avventura della bionda showgirl, ovvero la conduzione de La Vita in Diretta dal settembre prossimo accanto ad Alberto Matano, supercoccolato e politicamente trasversale mezzobusto del Tg1 in quota Vincenzo Spadafora (M5s) e al tempo stesso apprezzatissimo dalla direttrice di Rai1 Teresa De Santis (vicina al Carroccio).

Perché "bruciare" anzitempo il ritorno della Cuccarini mandandola allo sbaraglio nelle sonnacchiose prime serate estive con un programma che non è nelle sue corde anziché attendere il ritorno in grande stile in autunno? Perché non anticipare che un eventuale fallimento di Grand Tour avrebbe potuto gravare la graziosa schiena di Lorella di un'onta che potrebbe danneggiare fin dall'inizio La Vita in Diretta (che per giunta si scontrerà direttamente con la corazzata Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso, la quale nella scorsa stagione ha fatto sistematicamente a pezzettini la coppia Fialdini-Timperi)?

Per quale motivo la stessa Lorella non ha saputo farsi desiderare dai telespettatori e attendere l'autunno anziché gettarsi in un'avventura che già sulla carta non prometteva ascolti record? Peccato, davvero.

Dopo il non entusiasmante ascolto di martedì 13, Grand Tour tornerà domani, 16 agosto, con la terza puntata, raddoppiando così la presenza della Cuccarini sulla Rai questa settimana (anzi, triplicandola se consideriamo la seconda serata di martedì con il gran gala Tulipani di Seta Nera, che ha fatto il 5.4% di share). Oltre al fatto che la sovraesposizione non è mai prudente linea di condotta in televisione, c'è un altro elemento da considerare: soprattutto in questo periodo di grande incertezza istituzionale, la "politicizzazione" di Lorella schieratasi apertamente con una certa area al momento nell'occhio del ciclone per la crisi di Governo potrebbe essere stato un passo audace responsabile di averle alienato una cospicua fetta di pubblico (gli ascolti bassi di Grand Tour sembrerebbero confermarlo) le cui eventuali conseguenze si vedranno soprattutto nel prossimo autunno.