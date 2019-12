Ascolti Tv: Peter Gomez vola con Fedez, La Confessione fa boom sul Nove

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 5 dicembre 2019, in prima serata, vedono un ottimo risultato per La Confessione condotto da Peter Gomez sul Nove. Sospinto dall'intervista esclusiva a Fedez (che con la rivelazione relativa a un rischio di sclerosi multipla ha infiammato i social network qualche ora prima della messa in onda), il programma ha ottenuto una buona media di 544.000 spettatori (2.3%), con il picco di 706.000 individui all'ascolto nel segmento dedicato all'intervista al cantante ed ex conduttore di X-Factor.

Continua dunque il buon riscontro di pubblico per il talk show prodotto da Loft (branca televisiva del Fatto Quotidiano), giunto ormai alla sua quinta edizione; un successo quanto più significativo dopo il flop di Daria Bignardi e del suo L'Assedio in onda sulla stessa rete, che non è riuscito a raggiungere il 2% di share.