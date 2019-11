Ascolti Tv: Pezzi Unici doppia La Caccia, e Fazio con Carola doppia Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri domenica 24 novembre 2019, vedono in prima serata su Rai1 la seconda puntata della fiction Pezzi Unici diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio Castellitto, Irene Ferri e Giorgio Panariello confrontarsi con la terza puntata della serie spagnola La Caccia - Monteperdido interpretata da Megan Montaner in onda su Canale 5; nonché la duplice disfida tra talk show, Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (fra gli ospiti Tiziano Ferro e - in esclusiva e per la prima volta in uno studio televisivo italiano - Carola Rackete) e Non è L'Arena di Massimo Giletti su La7 che ha ospitato, fra gli altri, il leader del M5s Luigi Di Maio. Fra gli altri programmi Le Iene Show su Italia 1 e uno speciale di Amore Criminale con Veronica Pivetti su Rai3 dedicato alla Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne.

Su Rai1 Pezzi Unici stravince la serata con 4.614.000 spettatori (20.2% di share), doppiando su Canale 5 La Caccia – Monteperdido e i suoi 2.250.000 spettatori (10.1%). Su Rai2 Che Tempo che Fa fa boom con 2.369.000 spettatori (9.4%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo conquista l’8.2% con 1.617.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show ha segnato 2.230.000 spettatori con il 12.5% di share. Su Rai3 Speciale Amore Criminale raccoglie 864.000 spettatori (3.7%), su La7 Non è l’Arena scende al 5.8% con 1.152.000 spettatori.

Sette giorni fa, su Rai1 Pezzi Unici vinceva la serata e conquistava il 20% di share con 4.621.000 spettatori, doppiando La Caccia (9.4% - 2.117.000), battuta anche dalle Iene con il 12.8% e 2.229.000 individui all'ascolto; Fazio conquistava uno share pari all'8.4% e 2.118.000 spettatori con Che Tempo che Fa e il 7.8% e una media di 1.490.000 contatti con Che Tempo che fa - il Tavolo. Su La7 Non è L’Arena cresceva a 1.311.000 spettatori con il 6.6% di share.