Ascolti Tv: Pezzi Unici doppia La Caccia, Fazio doppia Giletti. Flop Strabioli

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri domenica 1 dicembre 2019, vedono in prima serata su Rai1 la terza puntata della fiction Pezzi Unici diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio Castellitto, Irene Ferri e Giorgio Panariello confrontarsi con la quarta puntata della serie spagnola La Caccia - Monteperdido interpretata da Megan Montaner in onda su Canale 5; nonché la duplice disfida tra talk show, Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (fra gli ospiti Alba Parietti e Mattia Santori con i fondatori del movimento delle Sardine) e Non è L'Arena di Massimo Giletti su La7. Fra gli altri programmi Le Iene Show su Italia 1 e su Rai3 In Arte Pino con Pino Strabioli e Ornella Vanoni.

Su Rai1, la fiction Pezzi Unici vince la serata con 4.549.000 spettatori (19.9% di share), doppiando su Canale 5 il finale de La Caccia – Monteperdido e i suoi 2.401.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa totalizza 2.361.000 spettatori (9.5%), e su Italia1 Le Iene conquistano 2.148.000 spettatori con il 12.1% di share. Su Rai3 In Arte Pino raduna solo 635.000 spettatori (2.7%), battuto da Rete4 con Il Fuggitivo è stato visto da 780.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Non è L’Arena si ferma a 1.081.000 spettatori con il 5.5%. Su Tv8 Quattro Hotel segna 485.000 spettatori con il 2% di share.

Buon successo della fiction di Rai1 che lascia al palo quella di Canale 5; continuano gli ottimi risultati di Fazio che supera le aspettative di rete; male Strabioli con In Arte Pino (a ennesima riprova che i tentativi di emulazione di Techetechetè non riescono a eguagliare l'originale); continua la crisi di Non è L'Arena. Da segnalare che, su Iris, il film Montecristo ottiene il 2.7% di share con 634.000 spettatori, stesso risultato del programma di Rai3.

Sette giorni fa su Rai1 Pezzi Unici stravinceva la serata con 4.614.000 spettatori (20.2% di share), doppiando su Canale 5 La Caccia – Monteperdido e i suoi 2.250.000 spettatori (10.1%). Su Rai2 Che Tempo che Fa faceva boom con 2.369.000 spettatori (9.4%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo conquistava l’8.2% con 1.617.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show segnava 2.230.000 spettatori con il 12.5% di share e su La7 Non è l’Arena scendeva al 5.8% con 1.152.000 spettatori.