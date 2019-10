Ascolti Tv: Rai e Ulisse fanno scappare De Filippi, spostato Amici Celebrities

Come l'Ulisse mitologico sconfisse il ciclope Polifemo, l'Ulisse di Alberto Angela caccia la titana Maria De Filippi dal suo slot d'elezione, ovvero il sabato sera e la relega al mercoledì sera contro Rocco Schiavone su Rai2.

Eh sì, dalla quarta puntata in onda prossimamente, Amici Celebrities andrà in onda non più nel prime time del sabato bensì il mercoledì sera. Dopo la batosta dell'ultima volta nella quale il programma di Alberto Angela gliele ha suonate per benino, Maria - non abituata alle sconfitte - decide quindi di salvare baracca e burattini e spostarsi in una collocazione meno a rischio umiliazioni.

Per giunta, Maria lascerà in posto a Michelle Hunziker, e dev'essere stato questo il motivo recondito del trasloco. Che la spietata De Filippi abbia pensato che, senza di lei, e con la bionda svizzera alle redini, Amici Celebrities sarebbe sprofondato ulteriormente e raso al suolo da Ulisse?

Elucubrazioni a parte, la scommessa di Mario Orfeo e Angelo Teodoli, poi sposata dall'Ad Fabrizio Salini, ovvero quella di portare la Cultura il sabato sera su Rai1 ha pagato, e Ulisse costituisce uno dei (rarissimi) successi di un'Ammiraglia in declino, nella quale i vari Alberto Angela, Amadeus, Mara Venier e Flavio Insinna sono costretti a limitare i danni di un'infornata di programmi e nuove conduzioni flop.