Ascolti Tv: Rai1 con Don Matteo quadruplica Canale5, boom Vespa con Craxi

Terence Hill in Don Matteo 12 , Rai1

Don Matteo 12 parte da 7 mln di spettatori, Porta a Porta su Bettino Craxi al 16.45%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 9 gennaio 2020, in prima serata, vedono il ritorno di Don Matteo con Terence Hill su Rai1, giunto alla sua dodicesima e ultima stagione, fronteggiare su Canale 5 il film The Legend of Tarzan con Alexander Skarsgard. Su Rai2 la partita di calcio di Coppa Italia Torino-Genoa, ottavi di finale, mentre su Rai3 sono tornati gli Stati Generali di Serena Dandini.

Su Rete4 spazio a Paolo Del Debbio con il suo Dritto e Rovescio, con ospite il leader della Lega Matteo Salvini, mentre su La7 è andato in onda il consueto appuntamento con Piazza Pulita di Corrado Formigli con ospite, fra gli altri, Mattia Santori delle Sardine. su Italia1 il film con Tom Cruise Barry Seal - Una storia Americana. Su Tv8 il film Memorie di una geisha e sul Nove le semifinali della Supercoppa di Spagna 2019 con il match Barcellona - Atletico Madrid.

Su Rai1 Don Matteo 12 riparte da 7.005.000 spettatori con il 30.6% di share, lasciando al palo Canale 5 con The Legend of Tarzan e i suoi 1.797.000 spettatori (7.9%). Su Rai2 il match di Coppa Italia Torino-Genoa ha ottenuto 1.355.000 spettatori (6%), battuto da Italia 1 con Barry Seal – Una Storia Americana e i suoi 1.556.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Stati Generali torna con 880.000 spettatori (4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio calamita 1.071.000 spettatori con il 5.6% di share, superando La7 con PiazzaPulita e i suoi 926.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su TV8 Memorie di una Geisha totalizza 311.000 spettatori (1.4%) mentre sul Nove la Supercoppa di Spagna con l'incontro di calcio Barcellona-Atletico Madrid si assesta a 734.000 spettatori (2.8%).

Da segnalare Porta a Porta di Bruno Vespa in seconda serata su Rai1 che, con una puntata dedicata al ventennio dalla morte di Bettino Craxi e al nuovo film di Gianni Amelio Hammamet (prodotto da Agostino Saccà con la distribuzione di Rai Cinema) con protagonista Pierfrancesco Favino, ha ottenuto la bellezza di 1.400.000 spettatori con il 16.45% di share, con il 20% nell'anteprima. Fra gli ospiti della puntata anche Stefania Craxi, figlia del leader socialista scomparso il 19 gennaio 2000.