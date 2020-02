MediaTech

Lunedì, 3 febbraio 2020 - 12:38:00 Ascolti Tv: Rai1 domenica top con Setta-Timperi, Venier, Insinna, Amadeus... Auditel: Il dì di festa è dell'Ammiraglia Rai. Da UnoMattina in Famiglia a Linea Verde, da Domenica In all'Eredità, dai Soliti Ignoti a Come una Madre di Marco Zonetti

Tiberio Timperi e Monica Setta, UnoMattina in Famiglia Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 2 febbraio 2020, in tutto il dì di festa, vedono Rai1 imporsi nettamente sulla concorrenza a partire dalla mattina fino al prime time con la vittoria di Vanessa Incontrada e la nuova fiction Come una madre che ha spopolato con 5.116.275 spettatori (21.7%). La giornata è partita alla grande con l'affiatatissima coppia composta da Monica Setta e Tiberio Timperi che totalizzano 310.000 spettatori con il 14.7% di share nella presentazione, 744.000 (20.5%) nella prima parte e 1.786.000 (23.6%) nella seconda, ottenendo la percentuale di share più alta di tutta la giornata. A Mezzogiorno, gli spumeggianti Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli Linea Verde vincono nettamente la loro fascia oraria con 3.109.000 spettatori (19.3%), e nella prima parte del pomeriggio regna Mara Venier con Domenica In e i suoi 3.233.000 spettatori (18.3%) nella prima parte e 2.900.000 spettatori (18%) nella seconda. Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, Linea Verde

Francesca Fialdini con Da Noi – A Ruota Libera riesce con 2.352.000 spettatori (13.8%) a reggere l'urto della corazzata Barbara D'Urso con Domenica Live e i suoi 2.453.000 spettatori con il 14.5% di share (Ultima Sorpresa 2.221.000 – 12.1%). Nel preserale, Flavio Insinna con L'Eredità – La sfida dei 7 conquista 3.478.000 spettatori (18.2%) e con L’Eredità 5.016.000 spettatori (23.2%) nella seconda, lasciandosi alle spalle Canale 5 con Paolo Bonolis e il suo Avanti il Primo! (2.982.000 spettatori - 15.6% di share) e Avanti un Altro! (3.969.000 - 18.6%). In Access Prime Time, Prima Festival condotto da Gigi & Ross ed Ema Stockholma diverte 4.673.000 spettatori (18.5%) e Amadeus, pronto per la kermesse sanremese, con I Soliti Ignoti – Il Ritorno stravince con il 21.4% di share e 5.574.000 spettatori, programma più visto di tutta la giornata.