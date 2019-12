MediaTech

Lunedì, 30 dicembre 2019 - 10:30:00 Ascolti Tv, Rai1 top: Setta-Timperi 23.5%, bene Venier e boom Fialdini 18.3% Auditel: Domenica di trionfi per la Prima Rete, da UnoMattina in Famiglia all'Eredità, passando per Domenica In, Linea Verde e Da Noi... a Ruota Libera di Marco Zonetti

Francesca Fialdini, Da Noi... a Ruota Libera Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 29 dicembre 2019, in fascia daytime, vedono Ra1 spopolare. La coppia formata da Monica Setta e Tiberio Timperi continua a risvegliare con successo gli italiani raggiungendo uno straordinario netto di 1.626.000 spettatori con il 23.5% di share. Linea Verde di Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli conquista il 20.7% di share con 3.265.000 spettatori. Domenica In di Mara Venier convince 3.077.000 nella prima parte con il 18.2% di share e il 20% di share nella seconda con 3.016.000 spettatori. Ottimo risultato per Francesca Fialdini e il suo Da Noi... a Ruota Libera che, nell'ultima puntata del 2019 con ospite Carlo Conti, totalizza quasi 3.000.000 di spettatori con il 18.3% di share. Chiude in bellezza il daytime dell'Ammiraglia L'Eredità di Flavio Insinna con un netto del 25.2% sfiorando i 5 milioni di spettatori.