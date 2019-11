Ascolti Tv: Sagramola supera Cuccarini-Matano. Geo batte La Vita in Diretta

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 11 novembre, in fascia pomeridiana, vedono il sorpasso storico di Geo su Rai3, condotto da Sveva Sagramola, ai danni della coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano in onda su Rai1.

Già, La Vita in Diretta ha totalizzato 1.942.000 spettatori con il 13.9% (presentazione 1.611.000 – 13.1%), mentre Geo ha convinto 2.010.000 spettatori con il 13.9% di share. Pareggio in valori assoluti, ma primato di spettatori per il programma in onda sulla rete diretta da Stefano Coletta. Quanto a Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque ha segnato il 15.8% con 2.073.000 spettatori nella prima parte, il 15.3% con 2.258.000 spettatori nella seconda e il 12.9% con 2.068.000 spettatori nella terza, brevissima, dedicata ai social network.

Insomma, un altro successo per Rai3, che riesce a battere anche l'Ammiraglia Rai nella delicata fascia del pomeriggio, un tempo - per quanto riguarda gli ascolti Tv - appannaggio esclusivo della Prima Rete o di Canale5.