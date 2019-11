Ascolti Tv: Salvini fa volare CartaBianca che batte DiMartedì e Fuori dal Coro

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 26 novembre 2019, in prima serata, vedono su Rai3 #CartaBianca condotto da Bianca Berlinguer (e con ospite Matteo Salvini) vincere la disfida dei talk show con 1.208.000 spettatori e uno share del 5.4%, superando Rete4 con Fuori dal Coro di Mario Giordano e i suoi 840.000 spettatori con il 4.6% di share, e in via eccezionale La7 con DiMartedì di Giovanni Floris che cala a 1.008.000 spettatori con uno share del 4.5%.

Risultato eccezionale per il programma di Rai3 che, solitamente, soccombe al rivale DiMartedì e, negli ultimi tempi, anche alla trasmissione politica di Rete 4 che ha traslocato dal mercoledì al martedì sera. Effetto Salvini? Lo vedremo nelle prossime settimane.