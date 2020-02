Ascolti tv Sanremo 2020: Amadeus super share, gli spettatori tv scendono, ma..

Ascolti tv, Sanremo 2020: Amadeus vola nello share, gli spettatori in tv scendono

Il Festival di Sanremo 2020 di Amadeus vola nello share: il 52.2% è la media più alta dal 2005 in poi. Quell'anno si arrivo addirittura al 54,10% (a condurre il Festival era Paolo Bonolis). Bene gli spettatori nella prima parte (12.841.000) e nella seconda (5.698.000), meglio del Baglioni bis per intenderci (rispettivamente a 12.282.000 e 5.120.000). Bene, bravi, bis. Scendono gli spettatori medi complessivi: quest'anno a quota 10.058.000, mentre nel 2019 Baglioni ne conquistò 10.086.000. Addirittura due anni fa arrivò a quota 11.603.000, battendo persino i numeri del duo Carlo Conti-Maria De Filippi nel 2017 (11.374.000) e delle due edizioni precedenti dello stesso Carlo Conti (11.134.000 e 11.767.000).

Ascolti tv, Sanremo 2020 e il boom di RayPlay

Insomma, ha ragione Fiorello - brillante protagonista nell'esordio di questo Sanremo 2020 - a esclamare 'Minchia!" leggendo i dati dello share. Qualche spettatore tv martedì 4 febbraio poi ha preferito fare altro piuttostoché sintonizzarsi davanti alla televisione. Va però sottolineato che ai numeri degli ascolti tv sono da aggiungere quelli super della diretta streaming della prima serata Festival di Sanremo 2020, che su RaiPlay ha generato 617 mila visualizzazioni e il picco è stato registrato alle 22.53 con il medley di Albano e Romina Power. Non solo. I contenuti dedicati al Festival di Sanremo 2020 nella giornata del 4 febbraio, inoltre, hanno generato su YouTube 2,6 milioni di visualizzazioni on demand, registrando un aumento pari al 40 per cento rispetto prima serata del Festival 2019.

Sanremo 2020



Conduce Amadeus

10.058.000 spettatori Share 52.2% di share

Sanremo 2019

Conduce Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 10.086.000 Share: 49.5%

Sanremo 2018

Conduce Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 11.603.000 Share: 52.1%

Sanremo 2017

Conduce Carlo Conti con Maria De Filippi

Spettatori: 11.374.000 Share: 50.37%

Sanremo 2016

Conduce Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea

Spettatori: 11.134.000 Share: 49.48%

Sanremo 2015

Conduce Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales

Spettatori: 11.767.000 Share: 49.34%

Sanremo 2014

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 10.938.000Share: 45.93%

Sanremo 2013

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 12.969.000Share: 48.20%

Sanremo 2012

Conduce Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova

Spettatori: 12.764.000Share: 49.69%

Sanremo 2011

Conduce Gianni Morandi con Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo

Spettatori: 11.992.000 Share: 46.32%

Sanremo 2010



Conduce Antonella Clerici

Spettatori: 10.718.000 Share: 45.29%

Sanremo 2009



Conduce Paolo Bonolis con Luca Laurenti

Spettatori: 10.114.000Share: 47.93%

Sanremo 2008

Conduce Pippo Baudo con Piero Chiambretti, Bianca Guaccero e Andrea Osvart

Spettatori: 7.680.000 Share: 36.46%

Sanremo 2007

Conduce Pippo Baudo con Michelle Hunziker

Spettatori: 9.760.000 Share: 45.44%

Sanremo 2006

Conduce Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello

Spettatori: 9.141.000 Share: 44.45%

Sanremo 2005

Conduce Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica FelliniSpettatori: 12.218.000Share: 54.78%

Sanremo 2004

Conduce Simona Ventura con Paola Cortellesi, Maurizio Crozza e Gene Gnocchi

Spettatori: 10.104.000 Share: 42.48%

Sanremo 2003

Conduce Pippo Baudo con Serena Autieri e Claudia Gerini

Spettatori: 9.257.000Share: 42.55%

Sanremo 2002

Conduce Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere

Spettatori: 12.461.000Share: 56.22%

Sanremo 2001

Conduce Raffaella Carrà con Megan Gale, Massimo Ceccherini ed Enrico Papi

Spettatori: 12.160.000 Share: 51.98%

Sanremo 2000

Conduce Fabio Fazio con Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre

Spettatori: 15.907.000 Share: 57.18%