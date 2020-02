Ascolti tv, Sanremo 2020: è Benigni show. Cr7 in prima fila si gode Georgina

ASCOLTI TV SANREMO 2020, IL FILM DELLA SERATA: BENIGNI, RONALDO, GEORGINA...

Apre con un omaggio ai 70 anni del Festival la terza serata di Sanremo. Con le immagini Modugno, Battisti, Morandi, Fiorella Mannoia, e tanti altri che scorrono sul maxischermo dietro il palco, la manifestazione dedica l'intro ai sette decenni del festival, mentre una coreografia di danza accompagna le immagini. Poi Amadeus, che dopo i saluti iniziali esprime il proprio cordoglio - e quello del Festival - per le vittime e ai feriti del tragico incidente ferroviario che si è verificato stamane nella zona di Lodi. Nel corso della serata, ogni campione in gara impegnato in un duetto per interpretare un brano che ha segnato la storia della kermesse. Roberto Benigni atteso sul palco fra i superospiti e Cristiano Ronaldo in prima fila al teatro Ariston per il debutto sanremese della sua Georgina.

ASCOLTI TV SANREMO 2020, BENIGNI ALL'ARISTON CON LA CANZONE PIU' BELLA, 'IL CANTICO DEI CANTICI'

Roberto Benigni torna a Sanremo dopo nove anni e porta sul palco dell'Ariston "la canzone più bella, la canzone delle canzoni: 'Il Cantico dei Cantici. "Quest'anno le canzoni si possono votare anche via citofono", scherza all'inizio riferendosi alla nota citofonata di Matteo Salvini. "Io avrei voluto sempre cantare, provai con 'L'inno del corpo sciolto' ma fu scartato. Potrei partecipare ad un quiz su Sanremo. Li ho visti tutti". Poi, dopo una carrellata di ricordi sulla storia del Festival, annuncia: "Stasera anche io vi voglio fare una canzone, perché è la serata delle cover. Vorrei presentare la canzone più bella. Ho cercato, alla fine l'ho trovata. La canzone delle canzoni. Il Cantico dei Cantici che sta nella Bibbia. La prima canzone scritta nella storia dell'umanità. Una canzone d'amore, che esalta proprio l'amore fisico. E non è mai stata fatta in televisione. È l'apice, la vetta della poesia di tutti i tempi, una meraviglia dell'umanità". "Per tenerlo nella Bibbia, hanno cominciato a dare interpretazioni simboliche.





Perché ci sono scene di amore carnale", "per tenere nascosto il messaggio d'amore". "La protagonista è una donna", sottolinea Benigni. "E molti pensano che anche l'autrice sia donna. Una donna potrebbe avere scritto il libro più santo e più erotico della Bibbia". Poi sottolinea che il Cantico "racconta tutte le coppie: la donna con il suo uomo, la donna con la sua donna, l'uomo con il suo uomo". "L'amore non è il mistero e il luogo dove tutti i misteri si sciolgono", rimarca. Poi, prima di dare lettura di alcuni brani, dice che di amore "ne facciamo sempre poco. Anche le nuove generazioni. È tutto un gran parlare ma poi è tutto un guardare filmini". "Bisognerebe farlo più spesso l'amore. Io lo farei anche stasera qui all'Ariston, diretti dal maestro Vessicchio".

ASCOLTI TV SANREMO 2020, TANGO CON SPACCATA PER GEORGINA SULLE NOTE DI ROXANNE

Una sensualissima Georgina Rodriguez, ha incantato la platea dell'Ariston con un tango sulle note di 'Roxanne', nonostante fosse "la prima volta che ballo un tango", stupendo sul finale il pubblico con una spaccata. "Me lo ha insegnato Cristiano", ha detto la compagna del bomber juventino, scendendo poi fra il pubblico a lasciargli i fiori consegnati sul palco da Amadeus.

ASCOLTI TV SANREMO 2020, ACHILLE LAURO SUL PALCO IN VERSIONE BOWIE

Dopo San Francesco, David Bowie. Achille Lauro dedica al Duca Bianco la seconda 'dedica' del suo festival, presentandosi sul palco con parrucca rossa, vestito verde smeraldo ed un trucco praticamente uguale a quello che Bowie portava nel video di 'Life on Mars'. Nella serata delle cover il cantante romano interpretacon Annalisa in 'Gli uomini non cambiano', una delle canzoni più amate di Mia Martini (che la portò al Festival di Sanremo del 1992) e che lui canta nella versione originale al femminile. Il suo omaggio è a uno dei personaggi più iconici della scena pop e rock mondiale: Ziggy Stardust, uno dei tanti alter ego di David Bowie. ''Ziggy Stardust, anima ribelle, simbolo di assoluta libertà artistica, espressiva e sessuale e di una mascolinità non tossica", ha detto Lauro.

Achille Lauro è sceso dalla scala dell'Ariston in un look gender fluid - anche questa sera firmato per lui da Gucci - indossando un completo di raso verde smeraldo, con dettagli personalizzati. Per l'occasione èstato eseguito anche un approfondito lavoro di hairstyling e make-up: una parrucca realizzata appositamente per l'esibizione e un make-up ispirato a quello di Ziggy Stardust e al trucco glam rock dell'epoca. Per omaggiare l'esibizione, una tavola di Lauro/Ziggy Stardust è stata realizzata da Riccardo Atzeni, illustratore e animatore 2D attualmente al lavoro su un'opera di Panini Comics che proprio nel 2020 ha lanciato un progetto internazionale sul Duca Bianco.

ASCOLTI TV SANREMO 2020, MIKA: 'L'ITALIA PIU' LA CONOSCI MENO LA CAPISCI'

"Ho trascorso molto tempo a cercare di conoscere l'Italia, poi mi sono reso conto che l'Italia, più la conosci meno la capisci". Così Mika sul palco dell'Ariston, dopo aver cantato due dei suoi grandi successi, 'Dear Jealously' e 'Happy Ending'.

ASCOLTI TV SANREMO 2020, TOSCA IN VETTA NELLA SERATA DELLE COVER

Tosca guida la classifica nella serata delle cover, basata sul voto dell'orchestra di Sanremo. Al secondo posto Piero Pelù e al terzo i Pinguini Tattici Nucleari. Seguono nell'ordine: Anastasio, Diodato, Le Vibrazioni, Paolo Jannacci, Francesco Gabbani, Rancore, Marco Masini, Raphael Gualazzi, Enrico Nigiotti, Rita Pavone, Irene Grandi, Michele Zarrillo, Achille Lauro, Levante, Giordana Angi, Elodie, Alberto Urso, Junior Cally, Riki, Elettra Lamborghini, Bugo e Morgan. Il voto di stasera si sommerà a quello espresso dalle altre giurie negli altri giorni e contribuirà a decretare il vincitore del festival.