Ascolti tv, Sanremo 2020 share su, ma tempi dilatati e spettatori giù

Il festival di Sanremo 2020 continua a registrare numeri record nello share: Amadeus nella serata delle cover ottiene il miglior risultato dal 1997 (il festival di Mike Bongiorno e Chambretti) sale al 54,5% nella terza serata della kermesse. Un confronto vincente sul Baglioni bis (46,7%).

Ma resta anche la lunghezza infinita del programma: giovedì, o meglio venerdì notte, il programma è finito alle 2. E lo share ringrazia.

La terza serata di #Sanremo2020 si è conclusa alle due di notte ottenendo un 54,5% share. È un Festival che non rinuncia ai ritardi in favore degli ascolti? Bisogna tornare al 1988 con Beppe Grillo sul palco per trovare un giovedì sanremese con una chiusura più tarda di ieri — Silvia Motta (@SilviaMottaTV) February 7, 2020

Gli spettatori della terza serata complessivamente sono 9.836.000 telespettatori, in calo rispetto alla prima serata (che aveva superato i 10 milioni) e costanti rispetto alla seconda (attorno a 9,7 mln).

Non ci sono stati ritardi di scaletta (tempi rispettati), ma era dagli anni '80 che non si concepiva una durata così lunga del programma. Il lungo Festival ovviamente incide sul numero degli spettatori: negli ultimi sei anni questo Sanremo è davanti soltanto edizione 2019 di Baglioni (9.836.000 vs 9.409.000) ma il confronto è perdente con la versione 2018 quando il Festival (sempre con Baglioni al comando e in quel caso Michelle Hunziker al suo fianco) salì sino a 10.825.000. Senza dimenticare che le tre annate targate Carlo Conti furono costanti a quota 10,4-10,5 milioni di spettatori. Precisiamo: spettatori tv, perchè quest'anno sta comunque funzionando decisamente bene la diretta su RaiPlay (617mila visualizzazioni nella prima serata, 684mila nella seconda)

Ecco comunque share e spettatori tv della terza serata di Sanremo negli ultimi 20 anni

Sanremo 2019

Conduce Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 9.409.000 Share: 46.70%

Sanremo 2018

Conduce Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 10.825.000 Share: 51.60%

Sanremo 2017

Conduce Carlo Conti con Maria De Filippi

Spettatori: 10.420.000Share: 49.70%

Sanremo 2016

Conduce Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea

Spettatori: 10.462.000 Share: 47.88%

Sanremo 2015

Conduce Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales

Spettatori: 10.586.000 Share: 49.50%

Sanremo 2014

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 7.673.000 Share: 34.94%

Sanremo 2013

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 10.709.000 Share: 42.48%

Sanremo 2012

Conduce Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova

Spettatori: 10.537.000 Share: 47.76%

Sanremo 2011

Conduce Gianni Morandi con Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo

Spettatori: 12.363.000 Share: 50.90%

Sanremo 2010

Conduce Antonella Clerici

Spettatori: 10.005.000 Share: 46%

Sanremo 2009

Conduce Paolo Bonolis con Luca Laurenti

Spettatori: 9.238.000 Share: 47.17%

Sanremo 2008

Conduce Pippo Baudo con Piero Chiambretti, Bianca Guaccero e Andrea Osvart

Spettatori: 6.152.000 Share: 33.20%

Sanremo 2007

Conduce Pippo Baudo con Michelle Hunziker

Spettatori: 8.945.000 Share: 42.88%

Sanremo 2006

Conduce Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello

Spettatori: 6.234.000 Share: 33.49%

Sanremo 2005

Conduce Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Fellini

Spettatori: 11.560.000 Share: 51.05%

Sanremo 2004

Conduce Simona Ventura con Paola Cortellesi, Maurizio Crozza e Gene Gnocchi

Spettatori: 6.961.000 Share: 29.28%

Sanremo 2003

Conduce Pippo Baudo con Serena Autieri e Claudia Gerini

Spettatori: 8.842.000 Share: 37.19%

Sanremo 2002

Conduce Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere

Spettatori: 10.382.000 Share: 48.56%

Sanremo 2001

Conduce Raffaella Carrà con Megan Gale, Massimo Ceccherini ed Enrico Papi

Spettatori: 10.145.000 Share: 44.39%

Sanremo 2000

Conduce Fabio Fazio con Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre

Spettatori: 11.888.000 Share: 47.30%