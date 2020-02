Ascolti Tv Sanremo boom: 53,3% di share battuto il Baglioni bis

Gli Ascolti tv e i dati Auditel della seconda serata del Festival di Sanremo 2020 vedono Amadeus, affiancato da Fiorello, Sabrina Salerno, Laura Chimenti ed Emma D'Aquino, con la partecipazione di Tiziano Ferro, Zucchero, Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio, Paolo Palumbo, giovane cantante affetto da Sla, con un omaggio a Fabrizio Frizzi con la moglie Carlotta Mantovan, e la storica reunion dei Ricchi e Poveri di nuovo in quattro dopo 40 anni, conquistare il 53,3% di share con 9,7 milioni.

Lo scorso anno, la seconda serata condotta da Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio aveva convinto 9.144.000 spettatori con uno share del 47.3%, un risultato in linea con la seconda tranche della sua edizione del 2018 accanto a Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, secondo appuntamento nel quale Baglioni aveva ottenuto 9.687.000 spettatori e il 47.7%.

Il festival di Amadeus si conferma dunque da record e cresce in share rispetto all'apertura. La media di share supera anche il festival del 2005 condotto da Paolo Bonolis quando la media ponderata della seconda serata fu del 52,8%.

Per trovare una media migliore di una seconda serata del festival bisogna tornare al festival del 1995 condotto da Pippo Baudo. La prima parte della seconda serata del festival, tradizionalmente considerata a rischio di 'calo fisiologico' dopo l'apertura, è stata seguita da 12.841.000 spettatori con il 52,5% di share, mentre la seconda parte ha totalizzato 5.451.000 spettatori con il 56,1% di share.

La serata si è aperta con l'imitazione di Maria De Filippi da parte di Fiorello, che si è poi visto telefonare in diretta dalla conduttrice di C'è Posta per Te. Nella gara delle nuove proposte, sono passati in semifinale Fasma e Marco Sentieri, che hanno avuto rispettivamente la meglio su Gabriella Martinelli & Lula e Matteo Faustini.

La classifica provvisoria dei 24 big in gara vede invece al primo posto Francesco Gabbani con Viceversa, al secondo posto Le Vibrazioni con Dov’è e al terzo Piero Pelù con Gigante. Di seguito, al quarto Pinguini tattici nucleari con Ringo Starr e poi 5) Elodie - Andromeda; 6) Diodato - Fai rumore; 7) Irene Grandi - Finalmente io; 8) Tosca - Ho amato tutto; 9) Michele Zarrillo - Nell’estasi o nel fango; 10) Levante - Tikibombom; 11) Marco Masini - Il confronto; 12) Alberto Urso - Il sole ad est; 13) Giordana Angi - Come mia madre; 14) Raphael Gualazzi - Carioca; 15) Anastasio - Rosso di rabbia; 16) Paolo Jannacci - Voglio parlarti adesso; 17) Achille Lauro - Me ne frego; 18) Enrico Nigiotti - Baciami adesso; 19) Rita Pavone - Niente (Resilienza 74); 20) Riki - Lo sappiamo entrambi; 21) Elettra Lamborghini - Musica (e il resto scompare); 22) Rancore - Eden; 23) Bugo e Morgan - Sincero; 24) Junior Cally - No grazie.