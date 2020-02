Ascolti tv, Sanremo finale più vista dal 2002. Fiorello-Amadeus verso il bis

Ascolti tv Sanremo: ieri 13,6 mln e 57% per 1^ parte; 9 mln e 69% per la 2^

Sanremo 2020 chiude in bellezza, registrando un nuovo record: la media d'ascolto dell'intera finale è stata di 11.476.000 spettatori con il 60,6% di share. Per trovare una percentuale più alta occorre tornare alla finale del festival del 2002, condotto da Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere.

La prima parte della serata di ieri (dalle 21.32 alle 23.52) è stata seguita da 13.638.000 spettatori con il 56,8% di share, la seconda parte (dalle 23.57 all'1.59) da 8.969.000 spettatori con il 68,8% di share. Lo scorso anno l'ascolto medio della finale fu superiore per ascolti e inferiore per share: il Baglioni bis ottenne un ascolto medio (dalle 21.20 alle 1.26, durò quindi oltre mezz'ora in meno) di 12.125.000 spettatori con il 58,3%. Anche il primo Baglioni ottenne una media di spettatori più alta ma uno share più basso, con 12.022.000 spettatori e il 58,41% di share (dalle 21.14 all'1.45).

La media share della serata finale della 70^ edizione del Festival di Sanremo è stata la più alta dal 2002 in poi. Ieri ha registrato il 60,6%, quell'anno la serata conclusiva del Sanremo condotto da Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere registrò il 62,66%.

Sanremo, Fiorello: "Vertici Rai ci hanno proposto il bis"

"I vertici Rai ci hanno proposto di fare il Sanremo Bis: la la risposta la daremo alla fine di questa puntata, la settimana prossima". Tra il serio e il faceto, ironizzando sulla durata monstre delle serate del festival, Fiorello lo annuncia a sorpresa all'inizio della finale, poi chiama l'applauso per Amadeus, "perche' lo merita, veramente", e si emoziona. Lo showman scherza sul caso Bugo-Morgan: "Ieri sera la' dietro era peggio di Delirio a Las Vegas, c'era Rita Pavone che giocava a burraco con Dua Lipa, Piero Pelu' che struccava Achille Lauro... ". Poi si avvicina a Jose', il figlio di Amadeus in prima fila: "Quando e' iniziato il festival aveva otto anni, oggi ne ha undici". E ai vertici Rai in prima fila: "Non si puo' fare cosi', un festival che dura 600 ore, e' sparito tutto, Sanremo ha fagocitato tutto. Zingaretti, Salvini, dove siete? Dove state Sardine, Cinque Stelle? Ho visto Floris che parlava di pensioni con Elettra Lamborghini".