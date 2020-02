Ascolti Tv: Sanremo parte con Rula Jebreal, Diletta Leotta e Al Bano e Romina

Il Festival di Sanremo 2020 aprirà i battenti questa sera, martedì 4 febbraio, accompagnato (e pubblicizzato) dalle polemiche sul presunto sessismo del conduttore Amadeus e sui testi giudicati violenti (in una sua vecchia canzone) nei confronti delle donne da parte del rapper e trapper Junior Cally.

E proprio sulla violenza contro le donne e i femminicidi aprirà la settantesima edizione della più importante kermesse canora italiana, con un monologo di Rula Jebreal (accompagnata anch'ella da polemiche sul suo ingaggio) e un intervento di Gessica Notaro, sfregiata dal suo ex compagno. Amadeus sarà affiancato sul palco da Diletta Leotta.

Ospiti della serata Al Bano e Romina, e poi Pierfrancesco Favino (conduttore della precedente edizione assieme a Claudio Baglioni e a Virginia Raffaele), Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, tutti e tre protagonisti al cinema de Gli anni più belli di Gabriele Muccino.

Accanto a loro nel film, Emma Marrone, ex vincitrice ed ex co-conduttrice del Festival accanto a Carlo Conti, questa sera invitata d'eccezione a cantare sul palco dell'Ariston.

I "big" che gareggeranno questa sera in ordine alfabetico, Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Alberto Urso e Vibrazioni. Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia sono invece le quattro nuove proposte.

Attesissime le esibizioni di Anastasio, dato per favorito alla vittoria, Irene Grandi ed Elodie, molto apprezzate durante le prove dagli addetti ai lavori.