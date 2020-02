Ascolti Tv: Sanremo spinge la Vita in Diretta, che sfiora Pomeriggio Cinque

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 4 febbraio 2020, in fascia pomeridiana, hanno visto La Vita in Diretta su Rai1, condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, crescere in share e numero di spettatori, sospinta dall'effetto Sanremo.

La Vita in Diretta, per la precisione, ha conquistato 2.051.000 spettatori con il 15.39% (1.543.000 – 13.12% nella presentazione), avvicinandosi alla corazzata Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso, che ha totalizzato 1.886.000 spettatori (15.05%) nella prima parte, 2.322.000 spettatori (16.21%), nella seconda parte, e 2.357.000 spettatori (14.87%) nell’ultima parte di breve durata, dedicata ai social network.

Nel parterre dedicato dalla Vita in Diretta, in diretta da Sanremo, Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno chiacchierato, fra gli altri, con Anna Falchi, Nunzia De Girolamo, Alba Parietti e Roberto Poletti, anch'egli inviato a Sanremo con UnoMattina.