Ascolti Tv: Scoop di Affari confermato, la De Girolamo diventa conduttrice Rai

Come al solito noi di Affaritaliani avevamo visto giusto. Era il 1 ottobre quando scrivevamo questo pezzo (clicca qui per leggere), nel quale preannunciavamo una nuova carriera di presentatrice Rai all'ex Ministro dell'Agricoltura Nunzia De Girolamo, sposata con l'attuale Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia.

Dopo l'exploit a Ballando con le Stelle su Rai1, e l'avventura da opinionista fissa a Non è L'Arena di Massimo Giletti su La7, ecco che Nunzia De Girolamo in Boccia torna infatti sull'Ammiraglia Rai da autentica protagonista conquistando la conduzione di un programma televisivo, ovvero Linea Bianca in onda il sabato pomeriggio, affiancando Massimiliano Ossini.

"Fate" madrine del lieto evento, la direttrice di Rai1 Teresa De Santis e lo stesso Ad Fabrizio Salini. Qualche mese fa, il M5s si oppose - tramite il sottosegretario allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni, e all'epoca per un simpatico scherzo del destino Sottosegretario nel Ministero ora assegnato al marito della De Girolamo - all'approdo della bella Nunzia a Grand Tour (poi affidato a Lorella Cuccarini), ma ora a quanto pare lo scenario è mutato e non vi sono più veti alla svolta professionale della spumeggiante beneventana, che si appresta - come da noi predetto - a diventare una delle regine dell'Ammiraglia del Servizio Pubblico.