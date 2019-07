Ascolti Tv: Setta-Timperi, scoppiettante coppia di UnoMattina in Famiglia

Cambio della guardia a UnoMattina in Famiglia, gioiellino del weekend mattutino di Rai1 con ascolti da prima serata.

Al posto degli amati Luca Rosini e Ingrid Muccitelli (che andrà a condurre Linea Verde a fianco di Beppe Convertini), arriva infatti una nuova, scoppiettante coppia di conduttori. Dopo l'esperienza de La Vita in Diretta nei pomeriggi feriali, ecco tornare all'ovile di UnoMattina In Famiglia il leone occhioceruleo Tiberio Timperi, quest'anno con accanto un'autentica pantera televisiva, ovvero Monica Setta, già di casa nel programma nelle vesti di opinionista fissa.



Monica, tornata alla grande alla Rai, quest'anno sarà in video sette giorni su sette, e mentre nel weekend avrà il compito di dare il buongiorno ai telespettatori, nei giorni feriali sarà invece alle redini di un prestigioso programma di Economia sempre nella fascia mattutina di Rai1, prima della Prova del Cuoco, al timone del quale è stata riconfermata Elisa Isoardi.

Entrambi forti di una fortunata carriera alle spalle, i due giornalisti e conduttori televisivi si apprestano dunque a percorrere assieme un tratto di strada professionale. Una coppia che desta grande curiosità e che non vediamo l'ora di vedere all'opera. Appuntamento dunque in autunno con UnoMattina in Famiglia condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi.