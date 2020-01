MediaTech

Domenica, 12 gennaio 2020 - 16:53:00 Ascolti Tv: Settimana top per Rai1, in vetta in prime time e nelle 24h Auditel: L'Ammiraglia Rai sbaraglia la concorrenza in prima serata e durante la giornata. Bene Rai3 sul podio, Rai2 arranca di Marco Zonetti

Milly Carlucci, conduttrice del Cantante Mascherato su Rai1 Gli ascolti Tv e i dati Auditel della settimana compresa fra il 5 e l'11 gennaio 2020 hanno visto una Rai1 in formissima, sia nel prime time sia nell'intera giornata, con due vittorie inaspettate del film Heidi e del Cantante Mascherato di Milly Carlucci contro il prodotto di punta di Mediaset del momento, ovvero il Grande Fratello Vip. Se C'è Posta per te di Maria de Filippi ha prevalso su Meraviglie di Alberto Angela, la media di share di Rai1 nella settimana in prime time è stata del 21.2% di share con 5.353.000 spettatori, mentre Canale 5 ha dovuto accontentarsi del 15.4% con 3.880.000 spettatori. Rai2 (5.1% - 1.279.000) finisce invece sotto Italia 1 (5.8% - 1.461.000) e sotto Rai3 (sul podio con 5.8% di share - 1.471.000 spettatori). Rete4 si assesta al 4.4% di share con 1.118.000 spettatori, e La7 totalizza il 4.0% con una media di 999.000 individui all'ascolto. La sintesi ascolto nell'intera giornata vede invece Rai1 al 17.7% con 1.928.000 spettatori, mentre Canale 5 raggiunge il 15.6% con 1.697.000. Rai3 arriva al 7.1% di share con 771.000 spettatori, mentre Rai2 si ferma al 5.1% con 559.000, superando d'un soffio Italia 1 e i suoi 543.000 con il 5.0%. Rete4 si accontenta del 3.9% con 422.000 spettatori mentre La7 segna il 3.1% con 340.000 spettatori.