Ascolti Tv: Sky e il Calcio affossano le generaliste, boom Rocco Schiavone

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 2 ottobre 2019 vedono in prima serata l'esordio della fiction Rocco Schiavone 3 con Marco Giallini su Rai2 partire da un ottimo dato di 2.252.000 spettatori pari al 9.7% di share. La vittoria della serata è andata stancamente a Rai1 con il film Arrivano i Prof con 3.026.000 spettatori (13.5% di share), battendo su Canale 5 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse e i suoi 2.422.000 spettatori pari all’11.7% di share. Sempre più incisiva l'influenza della Serie A di Calcio sui canali Sky che, complessivamente, hanno radunato 2.774.000 spettatori con l'11.3% affossando le generaliste, sia in prima serata sia in access prime time.

Non ha brillato su La7 a Otto e Mezzo l'ospitata di Matteo Renzi (così come quella di Matteo Salvini la sera precedente) nello studio di Lilli Gruber, convincendo 1.532.000 spettatori (6.3%). Cresciuto su Rai2 Tg2 Post con il 4.1% e 1.024.000 spettatori, sfiorando su Rete4 Stasera Italia e i suoi 1.142.000 individui all'ascolto (4.7%).

Continua la catastrofe del daytime di Rai1 e Rai2, con praticamente tutti i programmi sotto il 15% di share, a parte UnoMattina che cala però al 16.7% e la prima parte di Storie Italiane di Eleonora Daniele che risolleva le sorti della mattina dell'Ammiraglia. La Vita in Diretta si ferma a 1.124.000 spettatori con l’11.6% di share nella presentazione e 1.442.000 con il 14.2% nel programma vero e proprio, castigato ancora una volta da Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso con il 16.5% e 1.561.000 spettatori nella prima parte, e il 16.2% con 1.723.000 spettatori nella seconda (12.9% di share con 1.516.000 spettatori nella terza di breve durata, denominata Pomeriggio Cinque Social).