Ascolti Tv/ Sky, le app trainano gli ascolti. Stracciata tutta la concorrenza

Per la prima volta vengono resi pubblici i dati Auditel delle audience da device digitali di contenuti televisivi anche attraverso le app. Come scrive ItaliaOggi, nella settimana dall’8 al 14 dicembre, quella della finale di X Factor, il gruppo Sky ha dominato la classifica per legitimate stream (gli stream erogati e visualizzati per almeno 300 millisecondi da ciascun device digitale), graduatoria dove già aveva maturato ottime prestazioni collocandosi ai livelli di Mediaset (con un forte recupero anche grazie alle audience di Sky Go) in quella del totale tempo speso (la somma di tutti i secondi in cui ciascun device digitale ha visualizzato quel contenuto editoriale).

Il tutto al netto di una domenica (l’8 dicembre) priva delle big del calcio italiano come Juventus, Inter, Napoli, Roma o Lazio, tutte in anticipo tra il 6 e il 7 dicembre. Entrambe le classifiche sono importanti: la prima, quella degli stream erogati, perchè nel mondo digitale, in genere, a ogni stream visto, anche per pochi secondi, corrisponde la visione di uno spot pubblicitario in pre roll come precisa ItaliaOggi. La seconda perché va a identificare un pubblico fedele da sommare alle audience medie e della tv tradizionale.

Fino a ieri Auditel rendeva pubblici (dallo scorso giugno) solo gli ascolti relativi alla visione di contenuti tv sui device digitali desktop e mobile browser (smartphone, tablet, pc, game console e alcune Smart tv). Adesso, come detto, vengono conteggiati pure gli ascolti che arrivano nelle app Sky Go, Mediaset Play, Raiplay, TgLa7 e Dplay (del gruppo Discovery). Le Smart tv, che lavorano soprattutto con le app, diventeranno quindi sempre più importanti. Tra l’8 e il 14 dicembre nel mondo digitale sono stati erogati 146,7 milioni di stream di contenuti televisivi di Sky, 70 milioni di Mediaset, 27 milioni della Rai, 10 milioni di La7 e quasi sei milioni di Discovery.

Sono invece stati visualizzati 4,19 milioni di ore di contenuti Mediaset, 4,16 milioni di Sky, 3,3 milioni di Rai, 442 milan ore di La7 e 350 mila ore di Discovery. Guardando invece alla graduatoria non per editori, ma per singoli canali, come riporta ItaliaOggi, al primo posto per tempo speso c’è Canale 5, con 2,5 milioni di ore di contenuti dell’ammiraglia Mediaset usufruiti nella settimana dall’8 al 14 dicembre, davanti a Rai Uno (1,34 milioni), Italia Uno (820 mila), il calcio di Sky (568 mila), Rai Tre (544 mila), l’intrattenimento Sky (515 mila), Rai Due (483 mila), La 7 (442 mila) e Sky News (423 mila ore). Per quanto riguarda il tempo speso, anche sui device digitali il cosiddetto prime time, ovvero la fascia oraria con i maggiori ascolti, va dalle 21 alle 23, mentre il consumo di stream è spalmato più omogeneamente con picchi in un lasso di tempo che va dalle 11 del mattino alle ore 22.