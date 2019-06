Ascolti tv, Sky trionfa nella nuova Auditel. Rai staccata. De Filippi regina

Ascolti tv, Sky trionfa nella nuova Auditel. Vola Mediaset, la Rai staccata

E' iniziata l'era della Total Audience, l'Auditel 2.0 misurata sui 112 milioni di schermi usati dagli italiani. Oltre ai 42 milioni di televisori ecco pure i 70 milioni di desktop e laptop, tablet e soprattutto smartphone. Anche perchè le previsioni dicono che entro meno di cinque anni il 75% del traffico Internet sarà composto da video: un dato fondamentale quando si misura il consumo televisivo.

Total Audience: vince Sky, La7 fortissima sull'informazione. Maria De Filippi regina incontrastata

In questo nuovo contesto che riequilibra il potere delle tv classiche con quello della visione online, Sky è molto forte. Infatti conta 74 milioni di stream (ossia di contenuti visti) alla settimana: il 60% del totale. Il calcio e gli altri sport sono menù importante nelle misurazioni. In particolare i canali sportivi Sky totalizzano oltre 35 milioni di stream a settimana.

Fra le reti generaliste e gratuite, bene La7 grazie all’approfondimento (quasi 3 milioni di stream). Va molto bene Canale 5 (quasi 20 milioni), mentre Rai1 (3 milioni 918mila), Rai2 (1 milione 742mila) e Rai3 (1 milione 850 mila) hanno maggiori difficoltà nel mondo connesso.

Per Discovery Real Time (1 milione 397mila) batte Nove (792mila).

Va detto che l'era della total audience è iniziata il 16 dicembre dello scorso anno, quindi molti dati sono parziali e siamo ancora in una prospettiva di medio periodo. Servirà più tempo per farsi un'idea più precisa dei rapporti di forza.

Qualche curiosità. La maratona elettorale per le Europee (26 e 27 maggio), ha segnato il boom degli ascolti digitali di La7 con i suoi Speciali (in primis il TgLa7 e la Maratona Mentana) che ha il maggior tempo di fruizione per i suoi contenuti (con oltre 37mila ore di visione). In termini di ascolti (AMR-D), ha vinto Sky (la somma degli ascolti medi supera 700mila visioni) proprio davanti a La7 (più di 97mila). Sul podio ecco Mediaset (quasi 50mila) che doppia la Rai (poco più di 26mila).

Quindi il caso Maria De Filippi. Regina degl ascolti tv e imperatrice della Total Audience. La finale di Amici ha toccato le 662.000 visioni complessive VOD. Uomini e donne cumula nella settimana fino a 390.000 spettatori a puntata, e in una settimana raggiunge i due milioni di visioni.