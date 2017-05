Ascolti tv, speciali Macron: Tg2 batte la maratona di Mentana su La7

Nella foto il direttore del Tg La7 Mentana

Soap, politica, sport hanno caratterizzato la proposta tv di domenica 7 maggio. L’interesse per la sfida tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen ha coinvolto però solo una parte minoritaria della platea televisiva, come spiega Primaonline. Il programma più visto è stato ‘Il Segreto’, a 3,158 milioni e il 12,3% su Canale 5. Dietro il prodotto spagnolo hanno corso quasi sulla stessa linea quattro trasmissioni. Sulla terza rete ‘Che fuori tempo che fa’ ha conquistato 2,533 milioni e il 10,3%.

Dalle 21.04 in poi è iniziato lo speciale in prima serata del Tg2, affidato ad Andrea Vianello e Luca Salerno con tra gli ospiti Sofia Ventura, Anne Treca, Tommaso Cerno, Massimo Franco, Simona Bonafè, Daniela Santanché e Lina Palmerini (870mila e il 3,5% il risultato). Rai2 era in gara non solo virtuale con lo speciale di Enrico Mentana su La7, che invece, iniziato alle 19.50, ha schierato i ‘soliti’ Mario Sechi, Franco Bechis, Marcello Sorgi, Marco Damilano e Paola Peduzzi e poi anche Aldo Cazzullo (in collegamento), Luciano Fontana, Paola Mascioli e Peter Gomez conquistando 787mila spettatori e il 3,37%. Nel periodo in cui i due programmi sono andati in onda in contemporanea, Rai2 si è aggiudicata il 3,5% di share e La7 il 2,8%. Di fatto i due speciali hanno totalizzato più o meno lo stesso risultato che avevano conquistato al primo turno. Gli exit poll, che già alle 19.30 dicevano che avrebbe stravinto Macron, non hanno di certo spinto l’interesse per queste trasmissioni. Più difficoltà ancora, così, da questo punto di vista, hanno avuto trasmissioni successive.