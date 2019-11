Ascolti Tv: stravince Bosnia-Italia, Quarto Grado sul podio, boom Crozza

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 15 novembre 2019 vedono, in prima serata, su Rai1 la partita di qualificazione per il Campionato Europeo di Calcio 2020 Bosnia-Italia con la vittoria della Nazionale per 3-0 con gol di Acerbi, Insigne, Belotti contrastare su Canale 5 la quinta puntata della fiction L’Isola di Pietro 3 interpretata da Gianni Morandi. Su Rai2 due puntate in replica della serie ospedaliera The Good Doctor con Freddie Highmore, mentre su Rai3 è andato in onda il film La Tenerezza con Elio Germano.

Su Rete4 consueto appuntamento con Quarto Grado condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi e, su La7, con Propaganda Live di Zoro. Sul Nove di scena Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza e su TV8 MasterChef 8.

Su Rai1 la partita Bosnia-Italia vince la serata con 5.640.000 spettatori (22.3% di share), mentre su Canale5 L’Isola di Pietro 3 totalizza 3.069.000 spettatori (13.6%) Su Rai2 la replica di The Good Doctor si ferma a 917.000 spettatori (3.8%), mentre su Rai3 La tenerezza conquista 1.245.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Quarto Grado è il terzo programma più visto in prime time con 1.341.000 spettatori e il 7.6%, mentre su La7 Propaganda Live segna 884.000 spettatori con uno share del 4.9%, battendo su Tv8 MasterChef 8 e i suoi 568.000 spettatori (2.8%) e, sul Nove, Fratelli di Crozza con 776.000 spettatori e il 4.8%.

Da segnalare, nel preserale, un altro successo per Flavio Insinna che conquista con La Sfida dei Sette 3.506.000 spettatori (20.9%), mentre con L’Eredità sfiora i 5 milioni con il 25% di share. Su Canale5 Gerry Scotti con Caduta Libera – Inizia la Sfida ha totalizzato 2.670.000 spettatori (16.5%), e con Caduta Libera ha interessato 4.080.000 spettatori (20.9%).

Sette giorni fa, L’Isola di Pietro 3 totalizzava 2.964.000 spettatori con il 13.9% di share, su Rete4 Quarto Grado era il terzo programma più visto in prime time con 1.352.000 spettatori e il 7.3% di share. Su La7 Propaganda Live convinceva 872.000 spettatori con uno share del 4.7%, Tv8 Masterchef radunava 430.000 spettatori con il 2.1% di share mentre sul Nove Fratelli di Crozza faceva boom con 1.201.000 spettatori (5.2%).