Ascolti Tv: Stravince la fiction di Edoardo Leo, Report sul podio batte Porro

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 16 dicembre 2019, in prima serata, vedono su Rai1 il primo appuntamento con la fiction Ognuno è perfetto con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi - relativa a tematiche riguardanti il mondo dei ragazzi down - scontrarsi con la 14ma puntata di Live - Non è la D'Urso condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Su Rai2 il teatro di Natale a Casa Battista con Maurizio Battista, mentre su Rai3 spazio a Sigfrido Ranucci con le inchieste di Report.

Su Rete4 Nicola Porro è tornato con Quarta Repubblica (con ospite Mattia Santori delle Sardine) e su Italia1 è andato in onda il film Pan - Viaggio sull'Isola che non c'è, mentre su La7 consueta maratona con la serie Grey's Anatomy.

Su Rai1 Ognuno è Perfetto esordisce vincendo la serata con 4.617.000 spettatori (20.7%), mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso convince 2.080.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Natale a Casa Battista intrattiene 1.270.000 spettatori (5.6%), testa a testa con Italia 1 e il suo Pan – Viaggio sull’isola che non c’è che ha totalizzato 1.272.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Report è il terzo programma più visto in prime time con 2.073.000 spettatori (8.9%), battendo su Rete4 Quarta Repubblica e i suoi 979.000 spettatori (5.4%). Su La7 Grey’s Anatomy raduna 570.000 spettatori con uno share del 2.5%, battuto dal film di Tv8 Spectre con Daniel Craig e i suoi 565.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni si ferma a 290.000 spettatori con uno share dell’1.3%.

Sette giorni fa, su Canale 5 Live – Non è la D’Urso convinceva 2.288.000 spettatori (14.4%) e su Rai3 Report saliva sul podio dei più visti con 1.823.000 spettatori (7.6%), superando su Rete4 Quarta Repubblica e i suoi 1.230.000 spettatori con il 6.7% di share.