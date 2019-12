Ascolti Tv: Stravince Ognuno è perfetto, flop Amoroso, boom Benigni-Troisi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 23 dicembre 2019, in prima serata, vedono su Rai1 l’ultima puntata della fiction Ognuno è Perfetto con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi stravincere la serata e chiudere in bellezza con 4.489.000 spettatori (20.2%). Su Canale 5 il film Il GGG – Il Grande Gigante Gentile convince 2.349.000 spettatori (11.2%), mentre su Rai2 Alla Ricerca di Nemo totalizza 1.312.000 spettatori (5.6%).

Su Italia1 lo speciale 10 Anni di Alessandra Amoroso convince solo 875.000 spettatori (4.1%), mentre su Rai3 Report condotto da Sigfrido Ranucci raduna 1.654.000 spettatori (7.2%). Fa boom su Rete4 il film Non Ci Resta che Piangere con Roberto Benigni e Massimo Troisi raccogliendo ben 2.087.000 spettatori e il 9.6% di share.

Su La7, Grey’s Anatomy conquista 478.000 spettatori (1.9%), nella presentazione, 519.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, 554.000 spettatori (2.7%), nel finale di stagione in prima visione free; 331.000 spettatori (2.4%); nel primo episodio natalizio in replica e 234.000 spettatori (3%) nel secondo episodio natalizio in replica.

Da segnalare Iris e RaiMovie che battono Tv8 e il Nove e si piazzano a un filo da La7. Nel dettaglio: su Tv8 Dickens – L’Uomo Che Inventò il Natale raggiunge 327.000 spettatori con l’1.4%, sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni 325.000 spettatori con uno share dell’1.5%, mentre su Iris La Tempesta Perfetta conquista 499.000 spettatori e il 2.3% e su Rai Movie I Professionisti 480.000 spettatori e il 2.1%.