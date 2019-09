Ascolti Tv, Tale e Quale: Agostino Penna vince tutto imitando Gaetano Curreri

Noi di affaritaliani ci avevamo creduto subito. Apprendendo che, nel cast di Tale e Quale Show 2019, vi sarebbe stato Agostino Penna, avevamo immediatamente intuito che, finalmente, si trattava dell'occasione d'oro per il mirabile cantante e musicista di dimostrare tutto il suo talento e di avere il meritatissimo riconoscimento professionale e artistico.

Ma anche la più rosea delle aspettative è impallidita, ieri, di fronte all'imitazione che il campano Penna ha fatto di Gaetano Curreri, forse la prima in assoluto mai tentata in Italia e sicuramente inedita a Tale e Quale Show.

Imitare personaggi come Adriano Celentano o la stessa Mina, seppur miti assoluti, risulta più "facile" in quanto ci troviamo di fronte ad animali da palcoscenico fortemente caratterizzati, con personalità prorompenti e "tic", vezzi, idiosincrasie, birignao e così via che li contraddistinguono e che ne costituiscono la cifra stilistica.

D'altra parte, imitare personaggi come Gaetano Curreri, grandi musicisti e grandi interpreti senz'altro, ma non connotati da tratti immediatamente riconoscibili e distintivi, è senz'altro più arduo. A maggior ragione, quando l'imitazione viene effettuata la prima volta e quindi, come ha sottolineato Loretta Goggi, senza una "pezza d'appoggio" alla quale riferirsi.

Ieri Penna ha superato se stesso, replicando alla perfezione Curreri nell'interpretazione di Chiedi chi erano i Beatles, brano cult degli anni '80 e, non soltanto al telespettatore pareva di aver di fronte lo stesso frontman degli Stadio (che sarebbe dovuto intervenire in studio, ma costretto a dare forfait per partecipare al compleanno della madre), ma il fuoriclasse campano ha dato al tempo stesso dimostrazione della straordinaria versatilità della sua voce, trasformatasi per l'occasione in un timbro "sabbioso" come ha fatto notare l'esperta Goggi.

Il risultato ha strabiliato tutti e infatti Penna è risultato di gran lunga il vincitore della serata, superando anche l'ottima Giorgia di Lidia Schillaci che, fino all'esibizione del cantante campano, era data per favoritissima e di sicura vittoria.

Insomma, siamo solo alla seconda puntata di Tale e Quale Show e Agostino Penna ha già portato a casa un secondo posto ex aequo con la simpaticissima Jessica Morlacchi e un primo posto assoluto. Avendo scommesso fin dal principio sul talento indiscusso del cantante, siamo convinti che il meglio debba ancora venire, e che finalmente l'Italia - come già un artista del calibro di David Bowie aveva intuito per primo, pretendendo che suonasse al suo matrimonio con la modella Iman - stia finalmente per scoprire in tutto il suo fulgore il grandissimo talento di Agostino Penna. Alla prossima puntata, dunque, con l'imitazione dei Gipsy Kings.