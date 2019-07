Ascolti Tv, Techetechetè entra a "Casa De Sica" e celebra Christian e Vittorio

Casa De Sica. Mai titolo fu più appropriato per la puntata di Techetechetè in onda questa sera, domenica 21 luglio 2019, dalle 20.30 in poi su Rai1 e dedicata a una delle dinastie che più hanno reso grande il nostro Paese nel campo dell'Entertainment.

L'omaggio realizzato da Massimiliano Canè è infatti un pregiato florilegio che mette a confronto le carriere di Vittorio e Christian De Sica, rivelando con un sapiente gioco di specchi simmetrie e affinità mai riscontrate prima d'ora tra padre e figlio. Raccontando i due personaggi come mattatori di un unico spettacolo, Canè ha giocato ad accostare i più suggestivi momenti della storia artistica dei due De Sica, evidenziando come Vittorio non sia stato "soltanto" un regista acclamato e pluripremiato e Christian non "soltanto" un attore comico noto per i Cinepanettoni, bensì due talentuosi e completi uomini di spettacolo in grado di recitare magistralmente, cantare egregiamente, e nel caso di Christian anche di ballare in maniera convincente e trascinante, come dimostrano i tanti "reperti" scovati da Techetechetè nello sconfinato tesoro del patrimonio Rai. Una coppia di autentici animali da palcoscenico, insomma.

"Casa De Sica" è costruito come uno spettacolo nello spettacolo, con protagonisti principali padre e figlio, ma con apparizioni speciali del musicista Manuel (fratello di Christian), di mamma Maria Mercader e anche di Silvia Verdone, sorella di Carlo e moglie di Christian, anch'ella con un passato artistico alle spalle.

Appuntamento dunque a questa sera, dalle 20.30 in poi su Rai1, per entrare in punta di piedi con Techetechetè a "Casa De Sica", per un'ora di divertimento assoluto e di chicche mai (più) viste.