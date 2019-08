Ascolti Tv: Techetechetè Superstar celebra Domenico Modugno e Tony Renis

Stasera, sabato 10 agosto 2019, per la "notte delle stelle", Techetechetè Superstar ha pensato a un duplice omaggio a due pezzi da novanta della musica italiana e internazionale.

In una puntata da due ore in prima serata dal titolo Mercanti di Sogni, realizzata da Elisabetta Barduagni e Massimiliano Canè, verranno infatti celebrati Domenico Modugno e Tony Renis, amici nella vita, rivali sul palcoscenico e autori di brani che hanno fatto la Storia della canzone di tutti i tempi.

A partire dalle 20.30, in prime time, Techetechetè Superstar ripercorrerà attraverso filmati indimenticabili, fra i quali alcuni inediti e mai trasmessi prima sulla Tv italiana, la vita e la carriera di Tony e Mimmo (il 6 agosto scorso è stato il venticiquesimo anniversario della sua scomparsa), i loro successi musicali e le mille sfaccettature del loro talento espresso con grande successo anche al cinema e a teatro.

Tanti i divi italiani e internazionali che hanno accettato di raccontare i due artisti, da Fiorello a Placido Domingo, da Charlton Heston (in un inedito documento di repertorio) a Michael Bublè, passando per Quincy Jones e così via.

Una puntata quanto mai imperdibile quella di Techetechetè Superstar in onda questa sera, e allora appuntamento su Rai1 a partire dalle 20.30 con Domenico Modugno e Tony Renis - Mercanti di Sogni.