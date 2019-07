Ascolti Tv, Temptation, Techetechetè, Liorni, Ricci: i 4 assi dell'estate 2019

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della prima parte dell'estate 2019 hanno consacrato quattro campionissimi di ascolti, ripartiti equamente fra le due Ammiraglie Rai e Mediaset.

Primo in assoluto dei "fantastici quattro" programmi televisivi del periodo giugno-luglio 2019 è senz'altro Temptation Island, il docu-reality più sensuale del palinsesto, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria de Filippi.

Cinque puntate tuttora andate in onda su Canale 5 e ascolti sempre in crescita, unica trasmissione a superare abbondantemente il 20% di share in prima serata, Temptation Island è il vero trionfo del momento, nonché l'ennesima medaglia sul petto di Maria De Filippi.

Su Rai1, va fortissimo come sempre Techetechetè, il programma antologico ideato da Elisabetta Barduagni e curato da Gianvito Lomaglio, che in access prime time dal lunedì alla domenica, e il sabato in prima serata con Techetechetè - Superstar, è spesso la trasmissione più vista del Servizio Pubblico per numero di spettatori in tutta la giornata, raggiungendo picchi del 20% di share. Programma "a costo zero" dai grandissimi risultati e spesso autentica àncora di salvezza di Rai1, un po' in crisi in prime time in questo periodo.

Sempre su Rai1, nella fascia preserale, nonché programma dallo share più alto in tutta la giornata (spesso sia della Rai sia di Mediaset), primeggia Reazione a Catena condotto da Marco Liorni. Partito con qualche difficoltà, e insidiato dal concorrente Caduta Libera condotto da Gerry Scotti su Canale 5, Reazione a Catena ha aumentato progressivamente i suoi ascolti riuscendo ogni sera vittorioso. Attendiamo la fine di Caduta Libera per vedere se i già ottimi dati Auditel di RaC eguaglieranno quelli stratosferici di Gabriele Corsi nell'agosto 2018.

Menzione speciale a Paperissima Sprint Estate condotto su Canale 5 dalle veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva assieme a Vittorio Brumotti e al Gabibbo. Il programma ideato da Antonio Ricci veleggia su dati d'ascolto fenomenali in access prime time secondo solo a Techetechetè (spesso insidiandolo da vicino), superando le performance dell'anno scorso di almeno due-tre punti di share, e rappresentando - come già ampiamente scritto - un autentico bocconcino per gli sponsor per via del suo impatto sul pubblico attivo.

Appuntamento al prossimo mese per un aggiornamento sulla classifica, dopo la conclusione - la prossima settimana straordinariamente con due puntate - di Temptation Island su Canale 5.