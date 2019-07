Ascolti Tv: Testa a testa Techetechetè-Ciao Darwin, boom Ritorno al Futuro

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 27 luglio 2019 in prime time vedono il consueto appuntamento con Techetechetè Superstar questa volta con una puntata realizzata da Salvo Guercio e dedicata a Raffaella Carrà e Mina scontrarsi con la replica della settima puntata di Ciao Darwin 7 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti su Canale 5.

Su Rai2, Nel Segno del Giallo, il film La doppia immagine dei miei desideri, seguito dal telefilm Bull, e su Rai3 il film Cinderella Man (2005) con Russell Crowe.

Su Rete4 solito appuntamento con la soap Una Vita con David Venancio Muro e su Italia 1 il film Ritorno al Futuro (1985) con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Su La7 la serie Tv Little Murders con Samuel Labarthe, su Tv8 il film biografico Amanda Knox - La storia senza fine (2011) con Hayden Panettiere e sul Nove Caccia a Ottobre Rosso (1990) con Sean Connery.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Techetechetè Superstar ha radunato 2.495.000 spettatori (15.5% di share) e Canale 5 Ciao Darwin 7 2.007.000 spettatori (15.5% di share). Su Rai2 La Doppia Immagine dei miei desideri ha convinto 1.081.000 spettatori (6.7% di share) e Bull 696.000 (5.2%). Su Italia1 Ritorno al Futuro ha totalizzato 1.098.000 spettatori (7.3%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai3 Cinderella Man – Una Ragione per Lottare ha ottenuto 642.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Una Vita raduna 866.000 spettatori (5.9% di share), battendo La7 con Little Murders con 332.000 spettatori e uno share del 2.9%. Su Tv8 Amanda Knox – La storia senza Fine ha raccolto davanti al video 278.000 spettatori (1.8%), e sul Nove Caccia a Ottobre Rosso ha ottenuto 372.000 spettatori (2.6% di share).