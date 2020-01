Ascolti Tv Tgr, Anzaldi (Iv): "Salvini vero sconfitto alle elezioni In Emilia"

L'esito delle Elezioni Regionali in Calabria, e soprattutto in Emilia Romagna, continua a far discutere, sia in Parlamento e al Governo sia in quel di Viale Mazzini. Mentre l'Ad Rai Fabrizio Salini rinvia le nomine dei direttori dei telegiornali annunciate per il CDA del 30 gennaio, ecco che il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, nonché Segretario della Vigilanza Rai, si occupa del Tgr (diretto da Alessandro Casarin in quota Carroccio) e del tempo assegnato ai leader politici durante la campagna elettorale emiliana.

"Nei mesi pre-elettorali ottobre-dicembre" scrive l'On. Anzaldi su Twitter, "Salvini è stato il politico più presente col doppio del tempo di Lucia Borgonzoni. Mai visto leader di partito che doppia la propria candidata anche su tg regionale. E' la conferma che il vero sconfitto è il 'capitano'". A conforto della sua tesi, il Segretario della Vigilanza Rai pubblica la tabella dell'Osservatorio di Pavia con i tempi dei partiti e dei leader sul Tgr Emilia Romagna (clicca qui per visualizzarla).