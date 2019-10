Ascolti Tv: The Help affonda Titanic, boom Chi l'ha Visto? Flop Bignardi

Emma Stone , protagonista del film The Help su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 30 ottobre 2019 vedono, in prima serata, il film con Emma Stone The Help vincere la serata con 2.888.000 spettatori (14.5% di share), battendo su Canale 5 la seconda parte di Titanic con i suoi 2.278.000 spettatori (10.3%). Su Rai2 la fiction con Giuseppe Battiston Volevo Fare la Rockstar parte da 1.657.000 spettatori (6.7% di share), mentre su Rai3 Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli, dedicato fra gli altri argomenti all'omicidio del giovane Luca Sacchi a Roma, ha conquistato 2.162.000 spettatori (10.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro di Mario Giordano convince 1.020.000 spettatori con il 5.4% di share, mentre su La7 il film di Oliver Stone JFK – Un Caso ancora Aperto totalizza 383.000 spettatori (2.2%). Su TV8 la gara canora di X Factor raccoglie 565.000 spettatori (3%) mentre sul Nove L’Assedio di Daria Bignardi continua la sua crisi con 299.000 spettatori e l’1.3% (L’Assedio Finale 172.000 – 1.1%).

I film di Rai1 sull'integrazione razziale continuano a vincere le prime serate del mercoledì, evento peculiare per una rete che, sulla carta, avrebbe dovuto essere in quota "sovranista"; discreta partenza della fiction di Rai2, mentre continua a spopolare Rai3 con Federica Sciarelli e il suo Chi l'Ha Visto?, che doppia Giordano e il suo Fuori dal Coro (e soprattutto sopra le righe). Non brilla X-Factor in chiaro, e la Bignardi resta impantanata nelle sabbie mobili dell'insuccesso per il suo ritorno in Tv.