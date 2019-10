Ascolti Tv: Palombelli top, D'Urso affonda Cuccarini-Matano, sale Il Paradiso

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 17 ottobre 2019, nella fascia del daytime, vedono a mezzogiorno su Rai1 La Prova del Cuoco condotto da Elisa Isoardi totalizzare 1.266.000 spettatori con l’11.9%, superato da Canale 5 con Forum condotto da Barbara Palombelli che regna nella sua fascia con 1.454.000 telespettatori e il 18.9%.

Al pomeriggio, salgono su Rai1 Vieni da Me di Caterina Balivo con 1.633.000 spettatori (12.9% di share) e Il Paradiso delle Signore con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni che raggiunge 1.456.000 spettatori (14.1%), rivelandosi una scelta vincente in quello slot. Uomini e Donne di Maria De Filippi conquista invece il 22.3% con 2.618.000 spettatori (Uomini e Donne Finale, 2.333.000 spettatori - 22.7%).

Detto Fatto di Bianca Guaccero su Rai2 fatica con 588.000 spettatori (4.9%) mentre La Vita in Diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano convince - con intervento cesareo in diretta e in fascia protetta, con tanto di neonato insanguinato - 1.440.000 spettatori con il 14.2% (presentazione 1.086.000 – 11.6%), insidiato da Sveva Sagramola su Rai3 con il suo Geo (1.086.000 spettatori con il 10.3% di share) e battuto ancora una volta dal Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso che ha raggiunto il 17.6% con 1.662.000 spettatori nella prima parte, il 17.6% con 1.904.000 spettatori nella seconda e il 14% con 1.690.000 spettatori nella terza, brevissima, dedicata ai Social.