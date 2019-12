Ascolti Tv: Top Incontrada-D'Alessio, la Rai2 di Salini battuta anche dal Nove

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 13 dicembre 2019, in prima serata, vedono il terzo appuntamento con il programma 20 anni che siamo Italiani, condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio, contrastare, su Canale 5, la terza e ultima puntata della fiction Il Processo con Vittoria Puccini e Alessandro Scianna. Su Rai2, Duilio Giammaria ha presentato Petrolio, dedicato ai segreti del DNA. Su Rai3, film con Margherita Buy e Claudia Gerini dal titolo Nemiche per la Pelle. Su Rete4, dal canto suo, consueto appuntamento con Quarto Grado condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi che si è occupato fra gli altri del caso della Guardia Svizzera Cédric Tornay, presunto suicida dopo il presunto omicidio di Alois Estermann e la moglie Gladys Romero; e su La7 con Zoro e il suo Propaganda Live. Su Tv8 Masterchef Italia 8, e sul Nove il Meglio del consueto divertentissimo one-man show Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

Su Rai1 20 Anni che Siamo Italiani stravince la serata con 4.235.000 spettatori (21.2%), lasciando nella polvere Canale5 e Il Processo con 1.510.000 spettatori (8.8%). Su Rai2 va male Petrolio con soli 520.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 il film Nemiche per la pelle convince 1.057.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Pintus@ostia antica in replica ha radunato 1.418.000 spettatori (6.8%), mentre su Rete4 Quarto Grado è il terzo programma più visto in prime time con 1.458.000 spettatori con l’8.4%. Su La7 Propaganda Live convince 890.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 MasterChef 8 segna 497.000 spettatori (2.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza riesce a richiamare 693.000 spettatori con il 3%.

Prosegue il disastro di Rai2, battuta anche dal Nove con le repliche di Crozza. Quanto ancora durerà questo Interim dell'Ad Salini che non fa altro che prolungare l'agonia di una rete senza una guida e senza una direzione precisa? Il CdA previsto per il 19 dicembre prossimo cercherà di risolvere il problema? Vedremo.

Sette giorni fa, su Rai1 20 Anni che Siamo Italiani vinceva la serata con 3.467.000 spettatori (16.6% di share), in calo rispetto alla settimana precedente, ma doppiando su Canale 5 Il Processo e i suoi 1.397.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Petrolio radunava 648.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Quarto Grado era il terzo programma più visto in prima serata con 1.410.000 spettatori e il 7.9% di share. Su La7 Propaganda Live convinceva 892.000 spettatori con uno share del 4.9%, battendo su TV8 MasterChef Italia 8 e i suoi 642.000 spettatori con il 3.1% di share, mentre sul Nove faceva boom Fratelli di Crozza con 1.362.000 spettatori e il 5.7% di share.